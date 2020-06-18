2020年纳税信用评价结果出炉 我国企业纳税信用持续向好 

人民网北京6月18日电 （记者车柯蒙）记者从国家税务总局了解到，近期出炉的2020年全国纳税信用评价结果显示，本次参评的近3000万户企业纳税信用状况持续向好，其中A级企业数量增速明显，B级和M级企业数量稳中有升，C级和D级企业数量持续减少。
纳税信用是衡量企业信用的重要指标,近年来，我国纳税信用管理制度不断完善，纳税信用评价结果应用向多领域扩展，优质的纳税信用日益成为企业长远发展的“金名片”。
据了解，按照国务院印发的《社会信用体系建设规划纲要（2014-2020年）》总要求，自2014年7月起，税务总局先后印发《纳税信用管理办法》《纳税信用评价指标和评价方式》等一系列纳税信用规范性文件，形成了涵盖信息采集、级别评价、结果应用、异议处理、信用修复等“全环节”的纳税信用制度框架体系，逐步推进纳税信用由静态评价向动态管理过渡。
目前，纳税信用评价基本覆盖了全部企业纳税人。税务部门每年依据主观态度、遵从能力、实际结果和失信程度4个维度、近100项评价指标，对企业纳税人信用状况进行评价，评价结果由高到低分为A、B、M、C、D五级。税务部门按照守信激励、失信惩戒的原则，对不同信用级别的纳税人实施分类服务与管理。
2020年纳税信用评价结果显示，我国企业整体纳税信用状况持续向好并呈现三大特点：
一是A级企业数量大幅上升。2020年共评出A级企业172万户，较上年增加46万户，增长37%，A级企业在评价总户数中的占比比上年提高了0.96个百分点。这表明纳税人对纳税信用越来越重视，依法诚信纳税意识不断增强。
二是B级和M级企业总量稳中有升。2020年B级和M级企业总量达到2489万户，占评价总户数的84.67%。其中，B级占比提升近2个百分点；M级占比下降0.84个百分点。这“一升一降”表明守信群体内部结构也在向好发展。
三是C级和D级企业总量持续减少。C级和D级企业共计279万户，较去年减少近19万户，在评价总户数中占比9.48%，较上年下降超过2个百分点，连续2年保持下降。
国家税务总局纳税服务司副司长张维华表示，从今年评价结果看，纳税信用A级和B级纳税人的数量进一步增加、比例进一步提升，这说明广大纳税人依法诚信纳税的意识、意愿、能力都在增强，也说明纳税信用管理在社会信用体系建设方面的作用越来越突出。
税务部门将纳税信用信息“推出去”“连起来”，不断对接社会信用信息，让守信企业在税收服务、融资授信、项目管理、进出口等领域享受更多优惠和便利。特别是在新冠肺炎疫情发生后，不少企业更是将纳税信用转化成稳产能、渡难关的“真金白银”。
针对失信者，近年来，税务部门定期按照信用信息目录，向全国信用信息共享平台推送A级纳税人名单、税收违法“黑名单”等税务领域信用信息，并联合发改、金融、公安、市场监管、海关等部门实施守信联合激励、失信联合惩戒，让守信者处处受益，失信者处处受限。
一旦被认定为失信者，是不是就意味着终身要顶着“失信”的帽子？建立纳税信用修复机制的探索一直在进行。2019年，税务总局印发《关于纳税信用修复有关事项的公告》，明确自2020年1月1日起，纳税人发生未按法定期限办理纳税申报、税款缴纳、资料备案等事项且已补办的，可在规定期限内向主管税务机关申请纳税信用修复。
作为失信主体的自我纠错机制，纳税信用修复不给失信者“断后路”，并促使他们主动“寻出路”。实施以来，约70万户企业实现了评定档次“升级”。在2019年到2020年的评价中，有近6万户企业得益于信用修复机制升至A级。
税务部门提醒有关企业纳税人，今年的纳税信用评价结果发布后，企业能够主动纠正2019年发生的逾期申报缴税、非正常户等19种失信行为的，仍可在2020年底前向主管税务机关提出修复申请，改善自身纳税信用状况。
张维华表示，下一步税务部门将按照中央关于加快推进社会信用体系建设的部署，继续完善纳税信用管理制度、优化纳税信用评价方式、拓宽评价结果共享应用渠道，让守信企业一路畅通,失信企业处处受限,持续构建以信用为基础的新型税收服务管理机制，努力推动税收诚信与国家治理现代化全面接轨，服务经济社会高质量发展。
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