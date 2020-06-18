2020中国慈善榜揭晓 古润金获“侨商慈善领袖”称号

6月16日，第十七届(2020)中国慈善榜正式发布，本次发布采用了线上直播的形式。
此次评选中，完美公司董事长古润金被授予“侨商慈善领袖”称号。由完美公司、中山市民政局共同搭建的中山市完美慈善帮扶中心(中山市大病困难帮扶中心)被授予“十大慈善项目”称号。
“这份荣誉，让我在公益的道路上走得更坚定，更有信心。”古润金表示，慈善事业就像一场接力赛跑，要有人接棒，才能形成良性循环。“我们希望通过自己的行动，唤起更多企业的共鸣，让更多人投身公益事业，让世界变得越来越好！”
据介绍，在古润金的带领下，完美公司20余年来在企业稳健发展的同时，积极践行侨心、侨智、侨力，倾情捐助各项社会公益事业，弘扬侨商爱国爱乡的民族情怀，为中国经济发展、社会公益事业及中外友好交流等积极贡献力量。
近年来，完美公司也在公益事业上有新的探索和尝试，“完美公益影像节”已连续举办五届，通过影像发现爱、传递爱，让更多人关注公益、参与公益，有力推动全民公益事业的发展。
此次疫情期间，完美公司主动、自觉地承担对内和对外的社会责任，紧急向武汉等疫情严重地区捐款500万元，同时采取了捐赠爱心产品，发起筹款活动，向海外捐赠防疫物资等多项义举，众多完美人也用实际行动，践行着完美公益理念。
本次排行榜还揭晓了“十大慈善项目”，中山市完美慈善帮扶中心获此殊荣。该中心于2018年由中山市民政局、市慈善总会、完美公司共同搭建，完美公司每年定向捐赠300万元设立专项帮扶基金，实施多层次慈善救助，实现困难群众大病住院限额范围内报销95%以上，破解“因病致困”的难题。
自2018年4月18日帮扶中心试运行以来，截至2020年5月31日，共实施慈善专项救助3017人次，发放慈善专项救助金663.42万元。其中2019年共救助1480人次，发放慈善专项救助金336.24万元，获得了良好的社会反响。
别把电动平衡车当玩具 中消协:不建议为孩子购买和使用 经不住7岁女儿的请求，北京市的张先生日前从网上给女儿买了辆销量不错的电动平衡车。但女儿骑行玩耍时却突然从平衡车上摔出，造成左臂粉碎性骨折。医生表示，孩子的伤势相当于从3层楼的高度摔下来，儿童在骑行电动平衡车时发生事故导致住院的病例较多，…【详细】
数字经济赋能产业转型升级（新论） 我国超大规模的市场优势为数字经济发展提供了广阔而丰富的应用场景。数字经济不仅实现了自身的快速发展，也成为推动传统产业升级改造的重要引擎。数字经济赋能产业转型升级，背后有扎实的支撑，主要体现为总量优势和应用驱动。据专业机构统计，我国数…【详细】
原保监会主席项俊波受贿案一审宣判 本报南京6月16日电 6月16日，江苏省常州市中级人民法院公开宣判原中国保险监督管理委员会主席项俊波受贿案，对被告人项俊波以受贿罪判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币一百五十万元；对项俊波受贿所得财物及其孳息予以追缴，上缴国库。项俊波当…【详细】
北京消协:直播带货"7天无理由退货"规定执行情况总体较好 本报北京6月16日电 （记者齐志明）16日，北京市消协发布的《直播带货消费调查报告》显示，当前直播带货“7天无理由退货”规定执行情况总体较好，但也存在部分虚假宣传、信息公示不全以及售后没有保证等损害消费者权益问题。 调查发现，…【详细】