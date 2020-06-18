2020中国慈善榜揭晓 古润金获“侨商慈善领袖”称号

6月16日，第十七届(2020)中国慈善榜正式发布，本次发布采用了线上直播的形式。

此次评选中，完美公司董事长古润金被授予“侨商慈善领袖”称号。由完美公司、中山市民政局共同搭建的中山市完美慈善帮扶中心(中山市大病困难帮扶中心)被授予“十大慈善项目”称号。

“这份荣誉，让我在公益的道路上走得更坚定，更有信心。”古润金表示，慈善事业就像一场接力赛跑，要有人接棒，才能形成良性循环。“我们希望通过自己的行动，唤起更多企业的共鸣，让更多人投身公益事业，让世界变得越来越好！”

据介绍，在古润金的带领下，完美公司20余年来在企业稳健发展的同时，积极践行侨心、侨智、侨力，倾情捐助各项社会公益事业，弘扬侨商爱国爱乡的民族情怀，为中国经济发展、社会公益事业及中外友好交流等积极贡献力量。

近年来，完美公司也在公益事业上有新的探索和尝试，“完美公益影像节”已连续举办五届，通过影像发现爱、传递爱，让更多人关注公益、参与公益，有力推动全民公益事业的发展。

此次疫情期间，完美公司主动、自觉地承担对内和对外的社会责任，紧急向武汉等疫情严重地区捐款500万元，同时采取了捐赠爱心产品，发起筹款活动，向海外捐赠防疫物资等多项义举，众多完美人也用实际行动，践行着完美公益理念。

本次排行榜还揭晓了“十大慈善项目”，中山市完美慈善帮扶中心获此殊荣。该中心于2018年由中山市民政局、市慈善总会、完美公司共同搭建，完美公司每年定向捐赠300万元设立专项帮扶基金，实施多层次慈善救助，实现困难群众大病住院限额范围内报销95%以上，破解“因病致困”的难题。

自2018年4月18日帮扶中心试运行以来，截至2020年5月31日，共实施慈善专项救助3017人次，发放慈善专项救助金663.42万元。其中2019年共救助1480人次，发放慈善专项救助金336.24万元，获得了良好的社会反响。

(责编：李都也(实习生)、李栋)