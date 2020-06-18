京东正式登陆港交所挂牌上市 开盘价239港元

人民网北京6月18日电（记者毕磊）今天上午，京东集团股份有限公司（简称“京东集团”）正式于香港联交所主板上市（股票代码：9618），开盘价239港元，较发行价226港元涨幅5.8%。这是继2014年在纳斯达克上市后，京东集团在香港的二次上市。

根据招股书公开的信息显示，此次上市募集的资金，将用于投资以供应链为基础的关键技术创新以进一步提升客户体验及提高营运效率。

根据京东集团发布的公告显示，京东此次上市全球发行1.33亿股。其中，公开发售阶段京东集团获178.9倍认购，分配至公开发售的发售股份最终数目为1596万股，占发售股份总数的约12%。

国际发售方面，京东集团获超额认购约11.35倍，分配给国际发售承配人的发售股份最终数目为1.17亿股A类普通股，相当于全球发售(超额配股权行使前)初步可供认购发售股份总数的88%。

截止到昨日美股收盘，京东股价上涨2.47%至60.98美元/股，总市值942.25亿美元，折合人民币6677.38亿美元。

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