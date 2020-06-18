《2019中国城市营商环境报告》发布 “北上深”综合排名位列前三

人民网北京6月18日电 6月18日，由中央广播电视总台编撰的《2019中国城市营商环境报告》（以下简称报告）在京发布，这是第一份由国家主流媒体发布的第三方营商环境权威报告，今年为第二次发布。

报告显示，北京、上海、深圳、广州、重庆、南京、杭州、成都、天津、宁波在综合评价排名中位列前十。而在经济活跃城市的营商环境综合排名中，苏州、南通、烟台、无锡、东莞、绍兴、温州、潍坊、金华、珠海位列前十。

报告在对标世界银行营商环境评价体系标准、参照国际同行的评价指标，同时兼顾中国特色的原则上，重点围绕与市场主体密切相关的指标维度构建起中国城市营商环境的评价体系。报告中的综合评价排名对象为4个直辖市、27个省会城市和自治区首府，以及5个计划单列市。报告在原有的评价范围之上，首次增加了对经济总量位居前100名活跃城市的评价。

报告按照“要素+环境”的理论框架，设计了由五个维度构成的评价体系，包括基础设施、人力资源、金融服务、政务环境、普惠创新。报告也同时发布了五个维度的分项排名，覆盖了制度、市场、资源、技术、人才、资金等影响企业经营发展的关键环节，全方位评价了各城市营商环境状态水平。

《2019中国城市营商环境报告》反映出各城市在推动营商环境持续优化实践中的特点：一是通过全面优化营商环境推动各地高质量发展，核心城市在此过程中发挥着引领作用；二是优化营商环境工作从中心城市向周边城市递进延展；三是软环境改善对优化营商环境作用凸显。

(责编：栗翘楚、孙阳)