商务部：今年前5月我国实际使用外资3551.8亿元 

人民网北京6月18日电 （栗翘楚）在6月18日召开的商务部网上例行新闻发布会上，新闻发言人高峰介绍了2020年1-5月全国吸收外资、对外投资合作、服务外包产业发展等情况。
前5月我国实际使用外资3551.8亿元人民币
2020年1-5月，全国实际使用外资3551.8亿元人民币，同比下降3.8%（折合512.1亿美元，同比下降6.2%；不含银行、证券、保险领域，下同），比一季度降幅收窄7个百分点。5月当月，全国实际使用外资686.3亿元人民币，同比增长7.5%（折合98.7亿美元，同比增长4.2%）。
今年1-5月，我国高技术产业实际使用外资同比增长2%，其中，信息服务、电子商务服务、研发与设计服务同比分别增长42.3%、67.9%和49.8%。在主要经济体和区域中，“一带一路”沿线国家实际投入外资金额同比增长6%；东盟实际投入外资金额同比增长10.1%。
我国对“一带一路”沿线国家投资合作保持增长
2020年1-5月，我国境内投资者共对全球157个国家和地区的3570家境外企业进行了非金融类直接投资，累计投资2962.7亿元人民币（合422亿美元），同比下降1.6%。对外承包工程新签合同额6018.8亿元人民币（合857.3亿美元），同比增长14.4%；完成营业额3484.3亿元人民币（合496.3亿美元），同比下降7.1%。对外劳务合作派出各类劳务人员11.1万人，较上年同期减少8.2万人，5月末在外各类劳务人员65.8万人。
高峰表示，今年前5个月我国对外投资合作主要有以下特点：
一是对“一带一路”沿线国家投资合作保持增长。今年1-5月，我国对“一带一路”沿线国家非金融类直接投资65.3亿美元，同比增长16%，占同期总额的15.5%，较上年提升2.9个百分点。在“一带一路”沿线国家新签对外承包工程合同额469.8亿美元，同比增长0.1%，占同期我国对外承包工程新签合同额的54.8%。
二是主要领域投资有升有降。1-5月，我国对外直接投资主要流向租赁和商务服务业、批发和零售业、制造业，分别占38.3%、16.5%和15.3%。其中，租赁和商务服务业、批发和零售业同比分别增长35.6%、61.5%，制造业同比下降22.5%。同期流向农林牧渔业的投资增长54.1%。
三是对外承包工程新签大项目增多。1-5月，新签合同额在5000万美元以上的项目319个,较上年同期增加32个，合计705.7亿美元,占新签合同总额的82.3%。其中上亿美元项目189个,较上年同期增加34个。
四是传统市场对外承包工程完成营业额有所下降。1-5月，我在亚洲、非洲承包工程完成营业额分别为278亿美元和128亿美元，同比分别下降9.7%和17.7%；欧洲41.9亿美元，同比增长33.8%；拉丁美洲29.5亿美元，同比下降19.4%；大洋洲16.3亿美元，同比下降16%。
5月份我国数字化服务外包环比增速强劲
2020年1-5月，我国企业承接服务外包合同额4668.9亿元人民币（币种下同），同比下降3.1%，执行额3111.2亿元，同比增长9.2%。其中，承接离岸服务外包合同额2897.2亿元，同比下降5.4%，执行额1910.3亿元，同比增长10.6%（以美元计算，承接服务外包合同额679亿美元，同比下降6%，执行额453.2亿美元，同比增长7.2%，其中承接离岸服务外包合同额420.3亿美元，同比下降8.4%，执行额278.6亿美元，同比增长8.6%）。
5月当月，我国企业承接服务外包合同额924.9亿元，执行额634.7亿元，同比分别增长10.4%和4.3%，其中承接离岸服务外包合同额587.5亿元，执行额418.6亿元，同比分别增长20.5%和11.5%（按美元计算，5月当月承接服务外包合同额133.1亿美元，执行额91.5亿美元，同比分别增长6.3%和0.8%，其中承接离岸服务外包合同额84.5亿美元，执行额60.4亿美元，同比分别增长15.7%和7.8%）。
从结构看，新一代信息技术开发服务和价值链两端的研发、检测、维修等生产性服务外包业务保持较快增长。1-5月我国企业承接离岸信息技术外包（ITO）、业务流程外包（BPO）、知识流程外包（KPO）执行额分别为842.4亿元、366.3亿元和701.6亿元，同比分别增长5.2%、24.7%和10.9%。云计算服务、人工智能服务、区块链技术服务等新一代信息技术开发服务离岸执行额同比增长187.6%。知识流程外包（KPO）中的医药和生物技术研发外包离岸执行额154亿元，同比增长38.8%，承接集成电路和电子电路测试服务离岸执行额100.3亿元，同比增长13.5%，承接维修维护服务离岸执行额94.5亿元，同比增长39.4%。5月当月，电子商务平台服务、大数据服务、互联网营销推广服务等数字化服务外包环比增长120.1%、69%和29.8%。
从市场看，承接亚洲地区业务增长较快。1-5月我国企业承接中国香港、新加坡、韩国、越南和泰国离岸外包执行额分别为354.1亿元、121.3亿元、97.3亿元、20.3亿元和20亿元，同比分别增长11.9%、13.2%、23.4%、48%和119.6%，承接“一带一路”沿线国家离岸外包执行额339.9亿元，同比增长9.7%。
从区域看，京津冀地区发展势头领先全国。1-5月京津冀地区承接离岸外包执行额172.1亿元，同比增长46.6%，主要是信息技术和生物医药研发外包增长较快带动。长三角区域承接离岸服务外包执行额1003.8亿元，同比增长1.4%，占全国52.5%。31个服务外包示范城市承接离岸外包执行额1660.4亿元，同比增长9.3%，占全国86.9%。受建设自贸港利好带动，服务外包企业加快在海南拓展业务，1-5月海南承接离岸服务外包执行额同比增长702%。
高峰表示，当前，我国服务外包企业已基本实现全面复工复产，业务发展持续向好。1-5月，我国服务外包产业新增从业人员29.8万，其中大学（含大专）以上学历18.8万，占新增从业人员的62.9%。
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