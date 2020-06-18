海关总署：近一周对进口肉类、水产品等货物的新冠病毒检测均为阴性

人民网北京6月18日电 （栗翘楚）6月18日，海关总署发布重点进口商品检验检疫监测情况通报：2020年6月11日至17日，全国海关共检验检疫进口肉类、水产品、乳品、化妆品、谷物油籽、水果、活动物、种苗花卉等8类食品农产品68218批、347万吨、货值26.93亿美元，检出不合格42批、358.15吨、货值69.77万美元；检验进口汽车及摩托、玩具、服装、一次性卫生用品等4类工业品18221批、13184辆、0.42万吨，货值4.86亿美元，检出不合格222批、1364辆、24616件，货值3574.91万美元。同期，对进口肉类、水产品、蔬菜、水果、水生动物、短时或低温运输工业品等货物及其包装和操作环境取样实施新冠肺炎病毒监测，共检测样品32174个，其中货物样品8274个，内外包装样品20833个，环境样品3067个，结果均为阴性。

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