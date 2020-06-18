财政部：1-5月全国一般公共预算收入同比下降13.6%

人民网北京6月18日电 （任妍）6月18日，财政部公布5月财政收支情况：1-5月累计，全国一般公共预算收入77672亿元，同比下降13.6%。其中，中央一般公共预算收入35998亿元，同比下降17%；地方一般公共预算本级收入41674亿元，同比下降10.4%。全国税收收入66810亿元，同比下降14.9%；非税收入10862亿元，同比下降4.9%。1-5月累计，全国一般公共预算支出90281亿元，同比下降2.9%。其中，中央一般公共预算本级支出13171亿元，同比下降2%；地方一般公共预算支出77110亿元，同比下降3.1%。
一、全国一般公共预算收支情况
主要税收收入项目情况如下：
1.国内增值税23662亿元，同比下降22%。
2.国内消费税6581亿元，同比下降11.3%。
3.企业所得税18313亿元，同比下降13%。
4.个人所得税4810亿元，同比增长0.7%。
5.进口货物增值税、消费税5663亿元，同比下降20.5%。关税970亿元，同比下降17.5%。
6.出口退税6328亿元，同比下降18.3%。
7.城市维护建设税1870亿元，同比下降17.4%。
8.车辆购置税1260亿元，同比下降18%。
9.印花税1332亿元，同比增长9.9%。其中，证券交易印花税817亿元，同比增长18.4%。
10.资源税720亿元，同比下降9.6%。
11.土地和房地产相关税收中，契税2331亿元，同比下降7.1%；土地增值税2490亿元，同比下降7.2%；房产税1224亿元，同比下降8.3%；耕地占用税499亿元，同比下降4%；城镇土地使用税873亿元，同比下降9.3%。
12.环境保护税99亿元，同比下降10.9%。
13.车船税、船舶吨税、烟叶税等其他各项税收收入合计442亿元，同比增长2.2%。
主要支出科目情况如下：
1.教育支出12857亿元，同比下降4.6%。
2.科学技术支出2718亿元，同比下降12.7%。
3.文化旅游体育与传媒支出1148亿元，同比下降7.5%。
4.社会保障和就业支出14651亿元，同比增长5.8%。
5.卫生健康支出7800亿元，同比增长7.5%。
6.节能环保支出1998亿元，同比下降10%。
7.城乡社区支出7355亿元，同比下降19.7%。
8.农林水支出7369亿元，同比增长1.7%。
9.交通运输支出4823亿元，同比下降16.6%。
10.债务付息支出3405亿元，同比增长6.1%。
二、全国政府性基金预算收支情况
（一）政府性基金预算收入情况。
1-5月累计，全国政府性基金预算收入23641亿元，同比下降4.5%。分中央和地方看，中央政府性基金预算收入1199亿元，同比下降24.1%；地方政府性基金预算本级收入22442亿元，同比下降3.1%,其中,国有土地使用权出让收入21091亿元，同比增长0.9%。
（二）政府性基金预算支出情况。
1-5月累计，全国政府性基金预算支出31856亿元，同比增长14.4%。分中央和地方看，中央政府性基金预算本级支出346亿元，同比下降36.2%；地方政府性基金预算相关支出31510亿元，同比增长15.4%,其中,国有土地使用权出让收入相关支出21166亿元，同比下降14.2%。
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