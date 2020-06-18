“以旧换新”政策持续推进 助推家电消费恢复性增长

每年的5、6月份，都是家电消费的传统旺季，近日，在发改委6月份例行新闻发布会上，相关负责人再次强调三项重点工作之一，就是大力挖掘释放内需潜力。其中，积极推进家用电器和汽车的更新换代和循环利用，加快发展和完善新的消费方式，让“以旧换新”成了家电市场的关注的焦点。

数据显示，我国家电保有量已超过21亿台，相当部分家庭正在使用的家电产品，是在2009年至2011年间我国实施“以旧换新”政策时购置的。根据安全使用寿命，这部分家电即将或者已经进入了替换更新期 ，而政策利好将加速释放“以旧换新”的潜力。

家电分析师许意强指出，目前来看，国家指明了家电厂商下一阶段市场经营工作的重心，那就是深挖存量市场并加快对废旧家电的更新换代。在这种情况下，国家鼓励家电企业，以及电商，零售商参与到废旧家电的回收，意在打通“最后一公里”，通过“卖旧换新”，盘活市场。

以旧换新进入常态化

对于废旧家电市场，国家相关部委早在多年前就开始关注，并出台了相应的政策和手段，比如建立废旧处理基金，鼓励家电企业建立专业化的废旧家电处理工厂。

不久之前，国家发展改革委、商务部等七部门还联合印发了《关于完善废旧家电回收处理体系推动家电更新消费的实施方案》，提出鼓励家电生产、销售企业及电商平台等，开展覆盖城乡的家电以旧换新等更新消费活动。方案明确将用3年左右的时间，进一步完善行业标准规范、政策体系，基本建成规范有序、运行顺畅、协同高效的废旧家电回收处理体系。

以旧换新政策得到了行业协会、企业的积极响应。据了解，日前由中国家用电器协会联合中国消费者协会发起的“家电让家更温暖”大型社会公益活动将持续到10月底，其活动的主要内容就是以旧换新促消费。

另外，中国家用电器协会与20余家家电销售平台、家电企业以及家电回收企业联合发布《家电“以旧换新”倡议书》，呼吁广大消费者通过以旧换新等方式，使用网络化、智能化、绿色化产品，淘汰超安全使用年限的家电，交售合规企业处置，推动家电更新消费。

格力集团董明珠也公开提议“建立家电产品安全使用年限强制性标准。”她的理由是：“任何家用电器都有其使用寿命，如果超过安全使用年限仍继续使用，会出现电线老化、电子元件性能下降、有害物质泄漏、能耗增大等问题，极易引发安全事故，带来巨大的生命财产损失。”

记者从长虹了解到，目前长虹正在推进家电健康换代，在4月底发布了“家电健康码”，同时联合苏宁、国美、五星等各渠道、长美专卖店等经销商推进“健康换代补贴”，覆盖电视、冰箱、空调、洗衣机全品类，消费者购买美菱冰箱等健康换代单品，最高可申领现金补贴1500元。

不仅如此，近年来，苏宁、国美、京东等电商平台都在大力宣传家电以旧换新的活动。

据记者了解，今年“618”促销期间，苏宁以旧换新推出平台补贴、工厂补贴、旧机补贴，三倍补贴整合的优惠政策，为用户提供力度空前的换新优惠；国美针对北京地区用户推出了“换新+节能”双重补贴优惠，消费者可选择国美管家APP、管家服务公众号、国美管家服务号、国美管家小程序、国美商城管家旗舰店以及遍布全国的国美线下连锁门店等多个渠道进行家电回收下单；618期间，京东全面升级了空调相关服务，包括一口价以旧换新补贴、24小时急速安装和200元安装费封顶的服务。

商务部研究院发布的报告认为，未来，生活水平的提高以及消费者对生活品质的不断追求，让消费者在家电消费选择上更倾向于购买品牌知名度更高、品质和使用体验更好、服务更优秀的高端家电产品，同样在更新换代时，也会更加倾向于更新、更好的家电产品。

以旧换新激发家电消费市场

随着家电产品的普及，家电消费也从以前单纯的数量增长，发展到存量升级和规模增长同时并重的阶段，人们对于老旧家电产品的更新换代需求，以及对于智能、绿色等电子电器产品升级需求渐趋明显。激发家电消费市场更大活力，有利于进一步促进消费、扩大内需。

业内人士表示，在一二线城市，家电存量市场换新成为最大的消费需求；而在低线的县镇市场，消费者对于中高端家电的升级需求亟待满足。加上各类促销、购物节的助推，满足消费升级背景下的用户换新需求，组织“以旧换新”活动，撬动市场空间，激发市场活力，将是必然路径。

根据苏宁提供的数据，截至2019年12月底，苏宁“以旧换新”总转化金额60亿，参与补贴人数133万人次，其中家电换新占比达82%。京东平台数据显示，自从宣布全新的618空调以旧换新补贴政策以来，京东平台上参与空调以旧换新的用户数量同比增长达到465％。

“适当的以旧换新举措，对于家电产品增加销量效果是非常明显的。”京东家电客户体验部总经理姜婷婷说，在相关部门和地方的指导下，京东在2016年上线“家电在线回收系统”与“家电智能估价系统”，承接了政府部门补贴的“以旧换新平台”建设，上线了覆盖家电全品类的18个回收细分类目，并推出小家电以旧换新、厨电以旧换新、线上以旧换新优惠等新模式。

对此，许意强表示，国家积极推动家用电器的更新换代一方面是希望借此深挖家电存量市场，达到刺激消费的作用；另一方面也有利于增强节能环保的安全意识，有效引导按期更新换代老旧家电。他指出，618期间原本就是家电销售的旺季，家电企业一定会利用这个机会来营销市场，也会有更多刺激消费的举措。但需要注意的是，撬动家电以旧换新市场需要持续投入、稳步推进，不能操之过急。

以旧换新需完善回收体系

稳定的货源，是回收利用企业的生存基础。如何建立完善回收体系，让废旧家电流向正规企业，成为亟待解决的问题。

国家发改委提供的有关数据显示，我国正处于家电报废高峰期，每年淘汰废旧家电量达1亿到1.2亿台，并以平均每年20%的涨幅增长，今年报废家电预计将达1.37亿台。

据记者了解，目前，包括长虹、TCL、格力等企业，都拥有自己的专业废旧家电拆解工厂，但一直进展缓慢，主要就是中国家庭“不坏不换、修不了再换”的消费特点导致的。

许意强认为，废旧家电回收过程中，普遍存在的专业化回收体系不完善、不健全，被大量不规范的旧家电回收游击队霸占，导致了专业废旧家电回收工厂“吃不饱”，而很多家庭的废旧家电又“卖不掉”。在这种情况下，国家鼓励家电企业，以及电商、零售商参与到废旧家电的回收，意在打通“最后一公里”，通过卖旧换新来盘活一定的市场。这是今年出现的新思路，也是家电厂商接下来可以把握的方向和策略。

专家建议，一方面，以互联网技术为纽带，通过线上线下融合发展提升回收处理体系的覆盖率。另一方面，政府需要给企业一定空间补贴以及人工费用、环境成本补偿，通过绿色金融、税收优惠等激励政策来解除企业的后顾之忧。

废旧家电回收处理体系的完善，不单是政府和企业的事情，更需要全民给力。健全回收网络、优化回收渠道、增强处理能力，不仅能够为安全、高效、合规处理废旧电器提供保障，更重要的是可以增强公众的家电使用安全意识，确保居家使用的家电安全，也唯有政府、企业、家庭共同行动起来，废旧家电回收处理体系才会更完善。

废旧家电回收的规范化无论对家电行业还是环境保护都有积极的意义，完善废旧家电回收体系，营造良好的回收环境，将促使中国家电回收行业健康发展。

(责编：毕磊、夏晓伦)