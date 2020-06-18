“家电让家更温暖”社会公益活动启动 首批45家企业参与

6月16日，中国家用电器协会联合中国消费者协会发起的“家电让家更温暖”社会公益活动启动仪式在线上举行。中国家用电器协会携手所有报名企业，发布家电“以旧换新”倡议书，倡议行业共同发力，引导消费者培育安全使用和节能环保的消费意识，灵活多样地开展覆盖城乡的家电“以旧换新”及类似活动，推动升级换代，提升生活品质。
截至目前，有45家整机企业和渠道商参与此次活动。启动仪式上，中国家用电器协会理事长姜风向海尔、美的、方太、老板、京东、国美等家电企业和渠道商颁发了“家电让家更温暖”社会公益活动“示范企业”证书。
随着国内新冠肺炎疫情防控进入常态化，复工复产正在有序推进，经济复苏和增长成了各行各业的首要重任。就在今年5月底，国家发改委等7部门联合印发了《关于完善废旧家电回收处理体系 推动家电更新消费的实施方案》。随即，中国家用电器协会和中国消费者协会积极响应国家政策，联合发起了“家电让家更温暖”社会公益活动，本次活动也是中国消费者协会发起的“凝聚你我力量，让消费更温暖”大型社会公益活动的组成部分。
徐东生副理事长表示：“家用电器行业服务对象是广大消费者，通过技术创新、质量进步，向广大消费者提供高品质的家电产品，给千家万户送去温暖是家电行业的使命。目前消费者家里还有很多老旧家电产品，超期服役的家电产品不仅性能落后，也存在着安全隐患，为此在国家发改委等部门的指导下，我协会组织制定的《家用电器安全使用年限》系列标准已于2020年1月发布，提示广大消费者适时更新老旧家电。”
此前，中国家用电器协会已经向会员企业印发了《关于组织“家电让家更温暖”大型社会公益活动暨家电“以旧换新”倡议书的通知》，号召家电企业要提出适合企业自身情况的家电消费促进措施。截止到6月15日共有45家企业报名，中国家用电器协会将随时对报名企业名单进行更新和公示，接受社会各方面的监督。
中国消费者协会副秘书长王振宇在启动仪式上表示：“家电在消费市场中一直占据着较为重要的位置。在很多消费者心中，电视机、空调器、电冰箱、洗衣机等家电已成为家家必备的刚需品。由于每台家电都有其安全使用年限，‘超期服役’的家电不仅影响消费者的使用体验，甚至可能存在较高的安全隐患。而闲置或者淘汰下来的家电占用空间较大，也易造成资源浪费。正因如此，家电‘以旧换新’是消除消费隐患、保障消费安全、提升消费品质、让消费更温暖的重要手段。”
据悉，“家电让家更温暖”公益活动将跨越6－10月家电消费旺季。随着活动大幕正式拉开，以“以旧换新”等多种形式的促销活动，对于提振消费信心、拉动消费需求、促进消费升级将起到重要的推动作用。另一方面，“家电让家更温暖”公益活动通过现代消费者所喜闻乐见的形式，打造了一种令人向往的、温暖的生活场景，从而引导一种更适合现代人生活节奏与精神追求的生活方式，用优质家电活跃市场，拉动消费，也带动家电新技术和新产品的应用。（中国家用电器协会）
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