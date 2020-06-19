市场需求回暖 企业效益改善（新数据 新看点）

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“日产350台，创历史新高！”晚间，东风柳汽商用车生产基地仍然灯火通明。随着一辆乘龙H7缓缓驶出总装生产线，东风柳汽当日生产的第350台商用车正式下线。
破零、上百，不到半月，东风柳汽产能不断攀升，在3月20日恢复到日产300台的正常水平后，经过优化瓶颈工序、引入急需关键铸件，实现双线单班日产量的逆势突破。“4月销量首次破万台，5月销量同比增长超50%，企业正从连续爬坡转向马力全开。”东风柳汽商用车总经理唐竞说。
随着全国复工复产有力推进，主要工业指标明显改善。5月，规模以上工业增加值同比增长4.4%，增速较4月回升0.5个百分点，环比增长1.53%，工业生产延续复苏态势，制造业增速回升明显。
工业增加值同比增长4.4%折射出什么？
——“4.4%”折射出需求有序释放、市场逐步转暖。
打开微信小程序，就有导购员提供一对一专属服务；下单后，手机很快送货上门。“疫情防控期间，用户到店需求虽然减少，但产品到家需求却显著扩大。”OPPO副总裁吴强说，针对市场需求，企业探索出销售新办法，目前手机销售明显回暖，3月销量比2月高1倍以上，4月5G产品销量比3月增长超10%。
中国信息通信研究院数据显示，前5月，国内手机市场总体出货量累计达1.24亿部，其中5G手机占比37.0%。回暖的不只是电子信息业，随着复工复产按下“快进键”，国内市场需求逐步升温，推动多个工业领域生产不断向好。从行业看，5月制造业增长5.2%，其中装备制造业增加值同比增长9.5%，快于规模以上工业5.1个百分点。从产品看，挖掘、铲土运输机械，微型计算机设备，光缆，汽车产量同比分别增长62.1%、22.3%、20.8%、19.0%。
——“4.4%”折射出政策效果显现、企业效益改善。
抢抓时间赶订单，却因资金不足产能上不去，怎么办？前不久，在浙江桐乡市政府的积极协调下，主营风电基材产品的浙江桐乡恒石纤维基业有限公司的难题解决了。“一笔5000万元的专项应急贷款即将完成审批，让企业扩产能如虎添翼。”公司有关负责人说，在政策帮扶下，前5个月销量同比增长超50%。
设立专项再贷款、阶段性减免社保费……今年1—4月，全国累计新增减税降费9066亿元。复工复产中，政策利好不断释放，让工业企业信心倍增。
——“4.4%”还折射出动能加速转换、转型加快推进。
“前5月，手机摄像模组出货量同比增加30%以上，高端产品策略初见成效。”舜宇光学科技有限公司行政总务部部长王瀛涛表示，向高技术高规格高效率要利润，是企业应对风险的出路。
下一步，舜宇光学将继续加大研发投入，提升高端产品市场占有率。“目前通信行业正处于4G向5G升级的重要窗口期，谁能率先做好技术储备，谁就能占得市场先机。”王瀛涛说。
克服危，即是机。疫情防控过程中，以5G、人工智能、在线经济等为主的新产业新动能逆势成长，成为拉动制造业回暖的重要动力。统计显示，5月，高技术制造业增加值同比增长8.9%，快于规模以上工业4.5个百分点，工业机器人等高技术产品继续保持高速增长。
“新经济新动能加速成长，展现出中国制造韧性十足，也将助力产业结构优化和经济高质量发展。”中国宏观经济研究院产业所工业研究室主任付保宗说。
《 人民日报 》（ 2020年06月19日 01 版）
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