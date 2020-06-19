财政收入降幅连续两月收窄

数据来源：国家税务总局

本报北京6月18日电 （记者曲哲涵）财政部今天公布1—5月财政收支运行情况。从收入看，财政收入降幅连续两个月收窄，反映出为企业减税降费、推动企业复工复产等政策已切实见效。从支出看，各级财政严格落实政府过紧日子的要求，大力压减非急需非刚性支出，脱贫攻坚、基本民生等重点领域支出得到有效保障。此外，专项债发行使用提质增效，将新增财政资金直达市县的政策目标得到有力落实，积极的财政政策更加积极有为，为做好“六稳”工作、落实“六保”任务提供了有力支撑。

财政收入呈持续向好态势——

1—5月累计，全国一般公共预算收入77672亿元，同比下降13.6%。5月份，全国一般公共预算收入15539亿元，同比减少1729亿元，下降10%，降幅比4月份收窄5个百分点。5月份，全国税收收入66810亿元，同比下降14.9%，税收降幅收窄。

1—5月累计，全国一般公共预算支出90281亿元，同比下降2.9%。从支出看，4、5月份中央本级支出同比分别下降7.1%、9%，压减支出成效明显。脱贫攻坚、基本民生等重点领域支出得到有效保障。1—5月，全国支出中，社会保障和就业支出增长5.8%，卫生健康支出增长7.5%，扶贫支出增长21.1%。

专项债发行使用进度加快，拉动作用加强——

截至6月15日，全国各地发行新增专项债券21936亿元，发行进度96%；发行规模同比增加12313亿元，增长128%，29个省份已完成全部提前下达新增专项债券额度发行工作。债券资金全部用于重大基础设施项目建设，八成以上投向交通基础设施、市政和产业园基础设施、民生服务3个领域。

减税降费为促进复工复产发挥积极作用——

今年以来，财政部会同税务总局等部门陆续出台了一系列支持疫情防控和企业复工复产的税费政策，主要包括：对疫情防控重点保障物资生产企业给予税费优惠，对受疫情影响较大的行业企业给予税费减免，加大个体工商户和小微企业税收优惠力度等，此外还继续实施西部大开发企业所得税优惠政策，将前期出台6月前到期的减税降费政策执行期限，全部延长到今年年底。1—4月，全国累计新增减税降费9066亿元，其中今年出台的支持疫情防控和经济社会发展税费优惠政策新增降税降费4857亿元。

新增财政资金第一时间全部下达市县——

根据今年两会《政府工作报告》要求，今年新增1万亿元财政赤字以及发行1万亿元抗疫特别国债，这2万亿元资金全部转给地方。目前财政部已经建立特殊转移支付机制，确保资金直达市县基层、直接惠企利民。

财政部表示，抗疫特别国债从6月中旬开始发行，7月底前发行完毕。以10年期为主，适当搭配5年、7年期，本金由中央财政和地方财政共同偿还，利息全部由中央财政负担；将采用市场化方式，全部面向记账式国债承销团成员公开招标发行，不仅在银行间债券市场上市流通，还在交易所市场和商业银行柜台市场跨市场上市流通。

《 人民日报 》（ 2020年06月19日 07 版）

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