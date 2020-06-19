促进金融与实体经济良性循环

今年以来，金融部门出台多项政策措施，促进金融资源更多流向实体经济，全力对冲疫情影响。下一步，货币政策将如何更好支持实体经济？资本市场如何进一步深化改革？金融业将如何实现更高水平开放？第十二届陆家嘴论坛18日在上海开幕，中国人民银行、银保监会、证监会、外汇局相关负责人就金融服务实体经济、资本市场改革发展等热点话题做出回应。
预计金融部门全年向企业让利1.5万亿元
今年，人民银行推出数量型的货币政策工具，扩大总量供给，重点解决融资难问题，同时通过利率市场化改革，引导市场利率持续下行，着力缓解融资贵问题。
“展望下半年，货币政策还将保持流动性合理充裕，预计带动全年人民币贷款新增近20万亿元，社会融资规模增量将超过30万亿元。”中国人民银行行长易纲说，今年以来，金融部门将通过三种方式向企业让利，包括降低利率让利、直达货币政策工具推动让利和银行减少收费让利，通过以上三方面，预计全年向企业让利1.5万亿元。
易纲指出，在疫情冲击下，银行不良贷款会有所增加，要通过加大银行不良贷款核销处置力度，解决金融支持实体经济的可持续性问题。
“下一步，金融部门将加速推动国民经济恢复正常循环。首先要进一步鼓励银行与政府加强合作，积极协商确定救助方案，特别是要做好应急融资接续，同时防范道德风险。要努力在多个层级上实现财政与金融的相互支持和密切配合。”中国人民银行党委书记、中国银保监会主席郭树清表示。
中国资本市场对外开放步伐进一步加快
“中国资本市场对外开放的步伐，不仅没有因疫情而放缓，反而进一步加快，以开放促改革、促发展。”证监会主席易会满说，未来证监会将加快推进资本市场高水平双向开放，持续深化资本市场互联互通，“我们欢迎各国投资者更广泛、更深入地参与中国市场，投资中国市场，在互利共赢中推动全球经济金融融合发展。”
“资本市场要肩负起推动创新转型的使命。”易会满说，证监会将继续推进科创板建设，加快推出将科创板股票纳入沪股通标的、引入做市商制度、研究允许IPO（首次公开募股）老股转让等创新制度，抓紧出台科创板再融资管理办法，推出小额快速融资制度，支持更多“硬科技”企业利用资本市场发展壮大。
“中国在金融领域将一如既往、坚定不移深化改革，扩大开放。努力营造市场化、法治化、国际化的营商环境，完善配套法规制度和金融基础设施建设。”郭树清说。
共同推进全球金融合作和金融风险防控
“在宏观经济政策领域，国际社会要加强沟通协调，尽可能形成合力，增大正面效果。”郭树清说，大型经济体应主动考虑自身政策的外溢效应，自觉平衡好内外部影响。各国出台财政金融刺激措施应三思而行，为今后预留一定的政策空间，并考虑大规模刺激政策将来如何退出。
“我们要主动适应新的形势变化，坚持相向而行，共同推进全球金融合作和金融风险防控。”易会满指出，证监会将继续加强与境外金融监管机构和国际金融组织的广泛合作。
中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长潘功胜说：“下一步，人民银行、外汇局将支持上海发挥人民币资产发行和交易中心的独特优势，创新丰富人民币金融产品，拓展人民币金融市场的深度和广度，满足全球各类投资者的投融资需求。”
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