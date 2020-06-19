前5月电信业务总量大幅提升

本报北京6月18日电 （记者韩鑫）记者18日从工信部获悉：1—5月，我国电信业务收入稳步提升，累计完成5741亿元，同比增长2.8%，较1—4月增幅提高0.5个百分点。按照上年不变价计算的电信业务总量为5847亿元，同比增长19.1%。

分业务来看，前5月，数据及互联网业务收入稳中有升，成为电信业务收入稳定增长的主要支柱。1—5月，三家基础电信企业完成固定和移动数据及互联网业务收入分别为977亿元和2652亿元，同比增长9.2%和2.9%。固定增值及其他收入保持较快增长，1—5月，三家基础电信企业共完成固定增值业务收入732亿元，同比增长22.7%。

从电信用户发展情况来看，移动电话用户规模小幅增长，4G用户占比有所提高。截至5月末，三家基础电信企业的移动电话用户总数达15.92亿户，同比增长0.2%。其中4G用户数为12.79亿户，在移动电话用户总数中占比为80.3%，较4月末比重提高0.3个百分点。在固定宽带接入用户规模方面，截至5月末，三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达4.62亿户，同比增长7%。

《 人民日报 》（ 2020年06月19日 07 版）

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