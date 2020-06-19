网友热议广交会搬上“云端”  见屏如见面 客从“云”上来

6月12日，广州轻出集团股份有限公司员工为第127届广交会进行直播排练。

新华社记者 胡拿云摄

6月16日，在浙江正导电缆有限公司内，外贸部工作人员通过线上直播展示企业产品以及生产环境，参加广交会。

张 斌摄（人民图片）

“6月15日上午10时，当我们打开广交会官网展商直播大厅的页面时，显示有5500个左右直播正在进行中，到了下午4时，这个数字已经超过了8000个。”央广网日前刊发的一则报道，展示了广交会在“云端”举办的盛况。

6月15日上午，备受瞩目的第127届广交会开幕。受新冠肺炎疫情影响，本届广交会创新方式，63年来首次完全以网络形式举办，海内外近2.6万家企业参展。进入展商直播大厅，多场直播同时进行，105个跨境电商综合试验区和6家跨境电商平台链接同步上线……

创办于1957年的广交会，被誉为中国外贸的“晴雨表”和“风向标”。对于本届“云”上举办的广交会，网友纷纷表示关注，认为“广交会正以全新的姿态走向全球市场，释放出更加开放的信号。”

生意“云”上谈

本届广交会期间，往日人声鼎沸的琶洲岛广交会展馆变得静悄悄，但网上平台却别有一番热闹天地。

老外贸人赵谷峰参加了17年的广交会，自认为见过些世面，但首次搬到线上，一度让他“心里没底”：隔着屏幕谈生意，真行吗？

结果，“客商还没见面，购物车就装满了！”

根据大洋网的文章，广交会开幕首日，赵谷峰的线上展馆刚“开张”1小时，就接到2张海外意向订单：一张来自沙特阿拉伯，另一张来自塞拉利昂，两张合作意向订单金额合计近30万美元。在接下来几天里，赵谷峰将以“屏对屏”的新面孔，向全球客商推介自己的新产品。

赵谷峰的经历是一个缩影，本届广交会期间，50个网上展区全天候服务，不间断在线直播开启，很多企业对此寄予厚望。

根据央视财经的报道，海尔海外电器产业有限公司副总裁张庆福表示：“我们可以通过这个机会，把在线下无法展示的一些产品和场景，通过线上形式，更为生动地展示出来。”深圳市四驾马车科技实业有限公司外贸经理张权表示：“这次网上展会可能会带给我们一个跟更多国家的一些中小型客户合作的机会。”

不仅广交会官网已然“变身”网上展馆和大型网购与洽谈平台，参展商也是各出“奇招”，不论是食品、家居装饰品、纺织服装企业，还是电子家电、五金化工企业，都纷纷加入直播“大军”，面向全球开启“云端卖货”。

央广网的报道称，要想在如此数量巨大的参展企业中脱颖而出，一些参展企业把车间变成直播间，24小时向全球客户展示模具、注塑、总装等流水线，还有一些企业把会议室改造成直播间，配上了背景板、补光灯等设备，更有企业邀请了专业的直播团队，创维集团就采取了这样的方式。

“我们安排了无人机航拍、工厂巡展，邀请设计师来给我们讲故事，每天都不重样，每天都有新主题，让消费者、参展商每天能够关注创维直播间。另外，针对采购商，我们还准备了3D产品展示，包括专属的VIP直播间，还有VIP会议室以及实物样机的展厅。”创维海外营销市场营销经理雷庆说。

广交会搬到“云”端，打破了原有的时空界限，让参展企业看到了新机遇，大家都希望通过新模式，碰撞出更多新商机。网友“一只羊羊崽”留言说：“我老爸的企业也参展了，他还是主持人，昨天我第一次看他直播带货，好有趣！”网友“清南”感叹说：“厉害了，一切皆可直播。”而网友“蜀山姑娘”兴奋地留言说：“下午已经收到来自泰国和美国客户的询价。”

“黑科技”显身手

网上展示、直播推介、供采对接、在线洽谈，一系列线上“带货”是如何实现的？这当中，5G网络、大数据、超算、云计算等新型基础设施建设纷纷赋能“云展会”，即时通讯、视频会议、实时直播等多种“黑科技”手段大显身手，尽可能地突破时间、空间带来的限制。

10天会期、24小时不间断直播，广州市商务局对外贸易发展处副处长刘青表示：“广交会体量巨大，但今日中国数字经济发展的广度和深度可以确保平台的稳定性。”

根据《广州日报》的报道，作为技术服务供应商，腾讯派出上千人团队为“云”上广交会建设提供全方位的技术支持。据相关负责人宋可心介绍，腾讯云在全球部署1300余加速节点，支持全球数十万展商和采购商网上参加广交会。截至目前，展商已上传超过100万件展品。

该供应商还为本届广交会搭建网上直播平台，为参展企业单独设立24小时全天候网上直播间，企业既可以与客商在网上进行单独面对面洽谈，也可以通过网络直播面向全球客商进行宣传和推广。另外，为了满足B2B场景的私密性需求，展商直播可设置观看权限，面向全体直播或定向直播；直播过程中，采购商可向展商提问，对话内容仅双方可见。

根据《信息时报》的报道，中国电信为全国的展播商提供5G+4K超高清直播一整套服务，该公司5G+全光网的直播产业基础设施，提供4K高清、VR、MR等多种产品展现形式，只要参展商有需求，即可申请5G+全光网的直播产业基础设施服务。

手指轻轻滑动，就可以360度“逛”遍展厅每个角落，产品细节清晰可见，还有在线导购讲解，仿佛置身实景之中……为提升企业参展效果，位于广州开发区的广东康云多维视觉智能科技有限公司首席运营官谢维恩一直带领技术团队为多个参展企业量身定制云展台。

“疫情防控之下，云计算、大数据和人工智能等技术的发展为企业数字化转型提供了有力支撑。”谢维恩表示，网上广交会可谓是全社会、全球参与的一次“云试验”。

“实际上，5G的大带宽、低时延的网络特点，配合云端算力，正是未来4K超高清视频、VR、MR等多媒体在线展示场景的必要‘底层’支持。”《广州日报》的报道这样指出。

中国电信股份有限公司广州分公司党委委员、副总经理张晖认为，网上广交会从承诺变成现实，依靠的正是活力十足的中国互联网产业。

看了“云”上广交会，网友“屋里有只萤火虫”赞叹说：“让世界看到中国科技之美。”网友“Kind启俊0821”在留言中感慨地认为：“科技引领生活。”网友“清北”留言说：“网络时代，一切都可以‘云’起来。”

助力稳住外贸基本盘

“云”上广交会，效果怎么样？

在新媒体平台“南方号”上，“汕头政务发布”发文称，“汕头分团348家企业迎来本届广交会线上‘首秀’，在首日取得好成绩。截至6月15日18时，汕头市参展企业在线成交金额为453万美元，约有1.7万名采购商访问汕头市参展企业的‘云展厅’和直播间。”

同样是在“南方号”上，“云浮发布”发文称，“广交会开幕式首日，广东省云浮市各参展企业直播间，累计观看人数达1.2万人次，接待采购商近2000人次，获得近20万点赞量，首次直播营销模式，获得较好的人气流量。”

“广交会网上举办是全球贸易界的一大创举。”法国巴黎大区工商会副会长阿兰·安戈铎的话代表了众多中外企业的心声。

本次广交会在网上举办，是特殊时期的创新举措，探索了国际贸易发展的新路，向国际社会表明了中国扩大开放、努力维护国际产业链供应链安全的坚定决心。

客从“云”中来，危中育新机。从“面对面”到“屏对屏”，数字技术让这个有着悠长历史的贸易盛会融入互联网、拥抱数字化、焕发时代活力；VR虚拟展位、工厂“云监工”、视频洽谈等数字技术的应用，让跨国大生意在“手指滑动间”达成。央视网发布题为“‘云端’广交会，开放中国的靓丽风景线”一文认为，中国举办“云端”广交会，探索国际贸易发展的新路子，向国际社会展现出中国坚定不移推动扩大开放、努力维护国际产业链供应链安全的坚定决心，体现了中国作为世界负责任大国的担当。

国际在线的文章认为，本届特殊的广交会要带的货不仅仅是16大类、50个展区，180万件商品，更包括以强大的平台展示出的中国电子商务积淀和“新基建”的雄厚实力。其中被广泛使用的数据中心、5G网络、云计算、工业物联网和人工智能等“底层”技术能力，和广交会上的商品一样，都能成为中国出口的新增长点。这种不断“升级”和“上新”的能力，也是广交会全球性带货吸引力的长期保证。

网友“清南师兄”之前长期关注过多届广交会，但他认为“本届广交会更值得关注”，因为“这是63年来首次网上举行的广交会，供采双方屏对屏沟通效率不减，观众也没有地域限制，世界各地的人都能看，加速推动了中国外贸走得更远，做得更好。”

网友“快乐的塔哥”留言认为，“这是一次突破时空限制的贸易创举，能为全球贸易注入新动能。”

(责编：李都也(实习生)、李栋)