2019年度国家账本“年检”透露哪些信息

受国务院委托，审计署审计长胡泽君6月18日向十三届全国人大常委会第十九次会议作2019年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告。这份时间跨度从2019年6月到今年5月的“国家账本年检报告”，透露了哪些信息？

财政预算执行总体较好

支出效率有待提高

审计结果显示，在财政收支压力较大的情况下，财政部、国家发改委等部门加强统筹管理，积极的财政政策加力提效，民生等重点领域保障有力，中央预算执行和其他财政收支情况总体较好，为全面建成小康社会打下决定性基础。

报告同时指出部分预算下达晚、一些资金使用效率低、项目实施审批耗时长等问题。比如，抽查中央投资专项资金支持的320个项目，地方立项后到开工前各项审批平均花了486天，影响资金使用效率。

北京国家会计学院审计与风险管理研究所所长张庆龙认为，预算拨付不及时，这其中既有拨付链条过长的因素，也有信息沟通不够、预算使用单位预算编制细化不足等原因。要优化管理，做好流程梳理，提升信息化程度，尽快形成实物量。

减税降费2.36万亿

仍存优惠政策不落地问题

减税降费是我国积极的财政政策加力提效的重要抓手。审计结果显示，2019年全年减税降费2.36万亿元，所有行业税负均不同程度下降，涉企收费有效规范，进一步优化了营商环境，激发了市场主体活力。

报告也指出，在具体执行中，减税降费仍然存在部分优惠政策没有完全落实、有的部门和地方税费征管还不够规范等问题。

比如，1.88万户企业没有享受到研发费用加计扣除等税收优惠4683.21万元；8927户生活服务等企业没有享受疫情防控期间收入免征增值税1657.7万元；278户企业被提前或多征税费51.4亿元；5个省份的7家单位违规收取行政事业性收费或开展中介服务收费等1.23亿元；3个省份的3家单位违规要求企业承担应由财政保障的费用5703.38万元。

扶贫问题明显减少

个别需加快解决

扶贫审计是近年来国家审计的“重头戏”。报告显示，各地区各部门围绕精准扶贫精准脱贫，聚焦重点任务，加大扶贫投入，脱贫攻坚取得决定性成就。

值得一提的是，审计查出问题金额占抽查资金比例由2016年的25.8%降至1.5%，其中，违纪违规问题占比降至0.19%。审计查出的问题越来越少，印证我国脱贫攻坚推进越来越精准扎实。

审计也发现，虚报冒领、骗取侵占扶贫资金还没有根本杜绝。比如1591.95万元扶贫资金被虚报冒领或骗取侵占，5个县的8个易地扶贫搬迁安置项目产业、就业等后续扶持措施未及时跟上。

胡泽君表示，对这些问题，有关部门和地方在脱贫攻坚剩余任务推进中正加快解决。

各部门过紧日子

预算执行质量有待提高

审计结果显示，2019年各部门加强预算执行，预算管理情况总体较好，财政拨款预算执行率87.2%。但一些部门执行财经制度还不够严格，落实过紧日子要求还不够到位。

比如，19个部门和41家所属单位虚列或超范围支出等，涉及2.23亿元；2个部门的4个因公出国（境）团组超员超期；3个部门和14家所属单位公务用车超编制或使用不合规等。

中央财经大学中国公共财政与政策研究院院长乔宝云说，今年政府工作报告提出，各级政府必须真正过紧日子，中央本级非急需非刚性支出压减50%以上。抗疫之下，政府过紧日子有了更高要求。

各地加大稳就业投入

政策效果还有待提升

“六保”，首要仍是保居民就业。从审计的20个省份就业补助、职业教育资金和失业保险基金情况看，相关地方坚持就业优先，加强资金统筹优化，为城镇新增就业、就业困难和失业人员再就业提供了有力保障。

报告同时指出，在政策执行过程中还存在工作对接不到位、具体措施衔接不够、信息不共享等问题，影响政策效果充分发挥。比如，2个省份分配16.23亿元职业教育经费时，未按要求向先进制造业等急需特需专业或贫困地区倾斜；39个职业教育、产教融合等项目未按期开（完）工。据新华社电

(责编：李都也(实习生)、李栋)