经济企稳 5月财政收入降幅收窄

北京商报讯（记者 肖涌刚）6月18日，财政部国库司公布今年5月全国一般公共预算收支情况。数据显示，1-5月累计，全国一般公共预算收入77672亿元，同比下降13.6%。全国一般公共预算支出90281亿元，同比下降2.9%。

北京商报记者根据此前披露的数据测算，5月全国一般公共预算收入为15539亿元，同比下降10%。今年1-4月，全国财政收入分别下降3.9%、21.4%、26.1%、15%。由此可以看出，近两月来，财政收入降幅呈现持续收窄的趋势，侧面反映出国内经济正在逐渐复苏。

这一变化也反映在了主要税种的收入情况上。例如，1-5月，国内增值税23662亿元、同比下降22%，其中，5月工商业增值税比1-4月大幅下降33.5%，转为与上年同期基本持平，主要是复工复产逐步达到正常水平和增值税翘尾减收因素消退。国内消费税、企业所得税和进口货物增值税等税种5月降幅也有所收窄。

非税收入方面，1-5月，全国非税收入同比下降4.9%。中央非税收入605亿元，同比下降63.4%。原因在于，一方面2019年受特定国有金融机构和央企上缴利润影响，基数较高；另一方面，涉企收费继续下降，全国教育费附加等专项收入同比下降4%，行政事业性收费收入同比下降10.7%。

值得注意的是，以土地使用权出让收入为主的政府性基金预算收入表现出较强的增长态势，为紧张的财政状况填补了一定缺口。5月，全国政府性基金预算收入为5871亿元，同比上涨13.3%，环比上涨13.1%，环比涨幅比上月扩大将近7个百分点。与之相呼应的是，5月多地楼市呈现回暖迹象。

财政部有关负责人表示，展望后几个月，经济稳步复苏态势明显，复工复产复商复市扎实推进，主要经济指标料将延续回升改善、持续向好的势头，财政收入降幅可能继续收窄。

在一般公共预算支出方面，5月单月支出为16685亿元，同比下跌3.9%，环比下跌8.9%。在今年前5个月的主要支出项目中，教育支出、科学技术支出、交通运输支出等在内的多项支出有所减少。

不过，在脱贫攻坚、基本民生等重点领域支出继续保持增长。1-5月，全国支出中，社会保障和就业支出增长5.8%，卫生健康支出增长7.5%，扶贫支出增长21.1%。

为解决财力不足，支撑“六保”落地，我国将采用市场化方式发行1万亿元抗疫特别国债，预计7月底前发行完毕。

6月18日，财政部顺利发行首批两期抗疫特别国债共1000亿元。其中，5年、7年期国债各发行500亿元，发行利率分别为2.41%、2.71%。

(责编：李都也(实习生)、李栋)