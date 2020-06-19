信用贷进入房地产系违规 这样的购房套路请当心

本报记者 赵莹莹
手握300万元现金，就可以买600万元的房子，只需还点儿小利息，“以小博大”成本低且毫无风险——这是中介机构给购房人王伟（化名）描绘的情景。随着北京楼市逐步回温，一些不具备资质的机构近期在市场上四处活动，先打着低息贷款的幌子让购房人“入套”，再以先垫资、后申请信用贷的方式让其“上车”。专家表示，信用贷的资金进入房地产属于违规。以高杠杆的方式买房，购房人不仅要承受巨大的还款压力，还可能影响个人征信。
以低息贷款“请君入瓮”
“解决购房各环节需求资金，放款迅速。”近期忙着看房的王伟，正是被这样一则广告吸引上“套”的。王伟看中了一套位于四环外、总价600万元的二手房，可他手头的现金只有300万元，再加上自己的情况只能按二套贷款，王伟面临高首付、高利率、钱不够的窘境。
“有没有什么首付少、利息少的购房方式？”第一次和机构工作人员沟通，王伟就提出“少花钱”的要求，而对方很快就给出小微企业低息贷款的方案。按其所说，目前各银行对小微企业贷款都有扶持政策，王伟只需注册一家小微企业，就能申请低息贷款，每月还款额比房子出租所得的租金还要低，“至于您没有公司也没关系，我们这儿提供一条龙服务，都可以办理，您可以先考虑一下。”
利息比租金还低，这句话深深打动了王伟。很快，他就决定见面详谈。也是在这次谈话中，工作人员改了口径，提出使用信用贷的新方案，理由是申请信用贷更容易，放款速度更快，利率依然比商业贷款的利率低。
“完美链条”实际风险极高
按照中介机构的说法，王伟的买房流程有四步。首先，他拿出300万元的现金，机构再垫资300万元，全款买下他心仪的那套房子。按照目前的交易速度9天内能办完手续，按8%的月利率，王伟要缴纳约5万元的垫资利息。接着，王伟拿着房本去几家银行申请信用贷，贷出300万元用于归还机构垫资，并支付办理费用5万元。第三步，王伟将名下的这套二手房出租“以租养贷”。贷款3年后，王伟向银行归还300万元的本金，或者再用房本申请贷款套现。
手头现金做首付—中介垫资全款买房—以房本抵押申请信用贷—归还垫资并按月还利息—再拿房本抵押……在机构人员的口中，这是一条可以重复的“完美链条”，而王伟通过此就可“以小博大”，以极低的成本得到一套房。
用300万元买下600万元的房子，支付的利息成本64万元，听起来比商业贷款确实要低。然而，中介机构口中的链条真的完美么？业内人士否定了这种以高杠杆购房的方式。
“首付贷、消费贷、信用贷、经营贷款等信贷资金流入房地产市场，这本身就属于明令禁止的违规行为，银保监会也多次强调，坚决纠正贷款违规流入房地产行为。”中原地产首席分析师张大伟表示，以信用贷的资金买房，其用途和贷款合同规定的用途是不符的，一旦被银行查到将会影响申请人的征信记录。与此同时，相比于商业贷款，信用贷属于短期贷款，贷款额度通常在30万元至50万元，且年限一般只有3年。“若想以信用贷的方式贷出300万元，就像某些机构所说，要从多家机构同时申请信用贷，在监管趋于严格的环境下，风险极高，可操作性不强，后期还款压力也非常大。”张大伟说。
高杠杆不适合普通购房人
这条“完美链条”其实还暗藏其他风险。记者仔细算了一笔账后发现，按照8%的月利率，300万元的垫资款单日利息是8000元，一周是5.6万元，一个月就是24万元。一品牌中介经纪人告诉记者，在业主所卖房屋没有银行抵押的情况下，全款购房人从购房资质审核到完成过户大约需要一周时间。如果业主所卖房屋存在银行抵押的情况，得先完成解抵押，才能再走购房资质审核等流程，慢的话可能需要1个月。换句话说，机构人员给出的5万元垫资利息的预算，只是最理想状态下的最低支出。一旦房屋交易过程中遇到任何意外情况，拉长了交易周期，所支付的利息将远高于5万元。
“高杠杆的模式并不适用于普通购房人，特别是在目前楼市处于平稳期的时候，有自住或改善需求的购房人更没有必要使用这种高杠杆的模式，建议理性购房。”张大伟说。
高杠杆买房链条
首付→中介垫资→全款买房→房本抵押→信用贷还垫资→3年内还款
风险
1、信用贷用于买房，其用途和贷款合同规定的用途不符，一旦被银行查出，将会影响申请人的征信记录。2、贷款年限短，利率高，还款压力较大，三年还300万元，实际月供接近10万元。3、小机构垫资利息非常高，买房交易周期一般比较长，垫资的利息成本将远高于宣传中的预算。号称垫资9天利息5万，一不小心，变成垫资一月利息24万。
别把电动平衡车当玩具 中消协:不建议为孩子购买和使用 经不住7岁女儿的请求，北京市的张先生日前从网上给女儿买了辆销量不错的电动平衡车。但女儿骑行玩耍时却突然从平衡车上摔出，造成左臂粉碎性骨折。医生表示，孩子的伤势相当于从3层楼的高度摔下来，儿童在骑行电动平衡车时发生事故导致住院的病例较多，…【详细】
数字经济赋能产业转型升级（新论） 我国超大规模的市场优势为数字经济发展提供了广阔而丰富的应用场景。数字经济不仅实现了自身的快速发展，也成为推动传统产业升级改造的重要引擎。数字经济赋能产业转型升级，背后有扎实的支撑，主要体现为总量优势和应用驱动。据专业机构统计，我国数…【详细】
原保监会主席项俊波受贿案一审宣判 本报南京6月16日电 6月16日，江苏省常州市中级人民法院公开宣判原中国保险监督管理委员会主席项俊波受贿案，对被告人项俊波以受贿罪判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币一百五十万元；对项俊波受贿所得财物及其孳息予以追缴，上缴国库。项俊波当…【详细】
北京消协:直播带货"7天无理由退货"规定执行情况总体较好 本报北京6月16日电 （记者齐志明）16日，北京市消协发布的《直播带货消费调查报告》显示，当前直播带货“7天无理由退货”规定执行情况总体较好，但也存在部分虚假宣传、信息公示不全以及售后没有保证等损害消费者权益问题。 调查发现，…【详细】