商务部:5月我国实际使用外资同比增7.5%

原标题：5月我国实际使用外资同比增7.5%

新华社北京6月18日电（记者 陈炜伟 王雨萧）商务部新闻发言人高峰18日介绍，1至5月，全国实际使用外资3551.8亿元人民币，同比下降3.8%，比一季度降幅收窄7个百分点。5月当月，全国实际使用外资686.3亿元人民币，同比增长7.5%。

高峰在商务部当日举行的网上例行新闻发布会上说，今年1至5月，我国高技术产业实际使用外资同比增长2%。在主要经济体和区域中，“一带一路”沿线国家实际投入外资金额同比增长6%，东盟实际投入外资金额同比增长10.1%。

当天发布的数据还显示，1至5月，我国境内投资者共对全球157个国家和地区的3570家境外企业进行了非金融类直接投资，累计投资2962.7亿元人民币，同比下降1.6%。

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