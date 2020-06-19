两部委：今年煤矿数量控制在5000处以内

本报讯（记者 曹政）国家发改委和国家能源局昨天对外发布《关于做好2020年能源安全保障工作的指导意见》，提出大力提高能源生产供应能力，今年再退出一批煤炭落后产能，煤矿数量控制在5000处以内，大型煤炭基地产量占全国煤炭产量的96%以上。
如何提高能源生产供应能力？具体来看，不断优化煤炭产能结构，分类处置30万吨/年产以下煤矿、与环境敏感区重叠煤矿和长期停产停建的“僵尸企业”，加快退出达不到安全环保等要求的落后产能，为优质产能释放腾出环境容量和生产要素。
同时，持续构建多元化电力生产格局，2020年，常规水电装机达到3.4亿千瓦左右，风电、光伏发电装机均达到2.4亿千瓦左右；积极推动国内油气稳产增产，推动东部老油气田稳产，加大新区产能建设力度，加快页岩油气、致密气、煤层气等非常规油气资源勘探开发力度。
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