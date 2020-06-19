免税消费迎密集政策红利 千亿空间待启

我国免税消费正迎来扩围提速，相关支持政策也在密集研究推进。记者从业内获悉，近期，海南免税消费政策推出升级版，同时多地推出市内免税店，相关企业也在加速布局。政策层面，相关部门正在研究酝酿一系列支持免税消费，提供融资、土地等要素支持。

业内分析指出，作为满足国内消费升级需求的重要方面，伴随系列政策红利落地，国内免税消费正跨入增量时代，将为消费持续增长提供动能。

6月18日，郑州首个市内免税店正式亮相。位于高铁东站附近的中服免税店（郑州店）店面上下两层，产品来自全球多个国家，以轻奢为主。记者从该免税店工作人员处获悉，开业首日大批促销活动同步启动，迎来了众多消费者。

此前，中国免税品（集团）有限责任公司旗下北京市内免税店于5月30日正式对外营业。该免税店与集团旗下设于首都机场、大兴机场的免税业务形成相互补充。

不仅仅是郑州和北京，记者采访了解到，目前多地都在加快推进免税店的设立。在海南，作为省级重点项目的海口国际免税城项目正在抓紧施工。据了解，该项目总占地面积675亩，总建筑面积92.6万平方米，拟投资128.6亿元。项目以免税为核心，涵盖有税零售、文化娱乐、商务办公、餐饮住宿等众多元素，预计2024年底竣工并投入运营。

上海自贸区临港新片区制定的商业发展扶持政策则明确，在滴水湖地铁站附近拟布局3万平方米的市内免税店，争取对标三亚免税店模式，不用离境也能免税购物。

近期各地免税店加速扩围，与密集释放的政策利好密不可分。早在今年3月份，23部门联合出台的《关于促进消费扩容提质加快形成强大国内市场的实施意见》就明确，将进一步完善免税业政策。该实施意见提出，完善市内免税店政策，建设一批中国特色市内免税店。扩大口岸免税业务，增设口岸免税店。根据居民收入水平提高和消费升级情况，适时研究调整免税限额和免税品种类。

免税业发展走在前面的海南也迎来政策升级版。6月1日，中共中央、国务院印发的《海南自由贸易港建设总体方案》中明确，放宽离岛免税购物额度至每年每人10万元，扩大免税商品种类。分析认为，支持举措相继落地，尤其海南提升免税额度幅度超预期，将对国企免税业发展带来巨大利好。记者获悉，目前相关部门正在抓紧制定实施细则，有望于近期出台。

与此同时，多部门还在加紧部署，鼓励有条件的城市对市内免税店的建设经营提供土地、融资等支持，在机场口岸免税店为市内免税店设立离境提货点。还将完善免税店政策，做好增设口岸出境免税店和市内免税店等工作，鼓励增设离境退税商店，推广开展“即买即退”业务，吸引更多消费回流。

推动免税消费发展已经成为多地推进消费升级的抓手之一。北京、广州、上海等地近期发布的相关政策文件中都明确提出鼓励免税店的发展。

例如，北京6月10日发布的《关于加快培育壮大新业态新模式促进北京经济高质量发展的若干意见》明确，加快落实国家免税店创新政策，优化口岸、市内免税店布局，开发专供免税渠道的优质特色产品。广州印发促消费措施提到，积极争取政策突破设立市内免税店，引导消费回流，释放免税消费潜力。上海在文件中也明确，支持免税品经营企业增设市内免税店，在免税店设立一定面积的国产商品销售区，加快推进重点商圈离境退税商店全覆盖，扩大“即买即退”试点范围。

政策利好也进一步开启了国内免税业市场空间。中信建投研报指出，2019年末国内免税空间超500亿元，预计2025年国内免税空间突破1500亿元，长期或突破2000亿元。

相关企业也在纷纷加速布局。王府井6月10日公告，收到控股股东北京首都旅游集团有限责任公司转发的《财政部关于王府井集团股份有限公司免税品经营资质问题的通知》，公司获得免税品经营资质，允许公司经营免税品零售业务。

“随着我国居民消费能力提升和市场开放步伐不断加快，我国免税零售市场潜力巨大。”商务部研究院流通与消费研究所副所长关利欣对《经济参考报》记者表示，一方面，消费升级趋势下国内消费者对于进口日用品和奢侈品消费迅速增长。另一方面，随着国内市场开放度和吸引力的提升，入境旅客消费逐年增加，免税零售有较大增长空间。

在关利欣看来，建设市内免税店，适度放开入境免税购物限制，优化国内免税店购物体验，提升我国居民和入境旅客在国内免税店购物的便利程度，有利于满足居民国际化、品质化消费需求，引导境外消费回流，将中高端消费红利留在国内。同时，扩大优质本土品牌在免税零售渠道的展示与销售，有利于提升“中国制造”的影响力，推动经济高质量发展。

中国社科院财经战略研究院副研究员蒋震对《经济参考报》记者表示，消费正成为拉动我国经济增长的重要动力，同时满足消费需求也体现人民群众对美好生活的向往。免税消费的发展不仅有利于带动消费和就业，助力稳经济，还有利于满足消费者消费升级需求。

从税制设计和税制改革来看，蒋震认为，一方面要逐渐提高直接税比重，降低间接税比重，让消费环节中的税负不断降低，更好优化配置资源结构，从根本上促进消费。另一方面，消费的类型日益多元化，免税措施也应该探索推广到服务消费领域。

(责编：李都也(实习生)、李栋)