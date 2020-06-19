证监会核准首家外资全资控股期货公司

中国期货业版图迎来新变化。6月18日，证监会网站发布消息，为进一步扩大期货市场对外开放，日前，证监会依法核准摩根大通期货为我国首家外资全资控股期货公司。证监会表示，下一步将继续深化期货市场对外开放，引入符合条件的期货经营机构外资股东，以促进期货经营机构健康稳定发展。业内预计，在金融服务业加快开放的大背景下，伴随着政策的支持，预计年内还会有更多外资机构完成布局。

此前，国务院金融委在《关于进一步扩大金融业对外开放的有关举措》中表示，自2020年1月1日起，取消期货公司外资股比限制。相关主体可根据《期货交易管理条例》《期货公司监督管理办法》《外商投资期货公司管理办法》等相关规定向中国证监会提交行政许可申请。这一规定也为外资独资期货公司的诞生扫清了障碍。

今年4月，摩根大通曾宣布，有意增持其在摩根大通期货有限公司中的持股比例。在此次公司股权结构变更后，原珠海市迈兰德基金管理有限公司与江苏威望创业投资公司一共持有的51%股权将全部收归摩根大通，摩根大通期货正式成为我国首家外资全资控股期货公司。

“采用独资的方式参与境内市场，不仅能够在一定程度上确保其体系的完整性，可最大程度提升其运行和服务效率。”中大期货副总经理、首席经济学家景川表示，外资期货公司带来的知识和技术外溢也有利于国内大型期货公司加强产品创新、改善公司管理。”

值得注意的是，摩根大通在中国的多项业务正在全面铺开。4月3日，摩根资管与上海国际信托达成股权转让的初步意见，如后续公募基金公司上投摩根顺利完成股权变更，摩根大通将在中国拥有券商、期货、公募基金三张牌照。

近年来，我国金融服务业对外开放正在不断加快，目前银行、证券、基金管理、期货、人身险等领域的外资股比限制已完全取消。除摩根大通外，多家外资保险、私募机构也于此前宣布变为外资独资。汇丰保险此前宣布，已与其在华寿险合作伙伴国民信托达成协议，将收购国民信托所持有的汇丰人寿50%股权。而据中基协网站显示，国内第26家外商独资性质的证券类私募，威廉欧奈尔也于近日完成了备案登记。

在政策引领下，我国金融市场有望进一步深化对外开放，推动行业的高质量发展。在6月18日举行的陆家嘴论坛上，中国证监会主席易会满表示，在支持行业机构做优做强方面，将继续鼓励和支持外资金融机构设立或者控股证券基金期货机构，为外资机构创造公平、良好的市场环境。继续支持本土机构充分利用上海的发展优势，努力打造国际一流投资银行和财富管理机构。

(责编：李都也(实习生)、李栋)