一行两会密集发声 释放更多金融改革开放红利

在6月18日举行的第十二届陆家嘴论坛上，多位一行两会人士的发言释放出进一步推动金融、资本市场改革开放以及推进上海国际金融中心建设的信号：证监会将加快推出科创板股票纳入沪股通标的、引入做市商制度、研究允许IPO老股转让等创新制度；人民银行、外汇局将继续支持上海率先实施更高水平的资本项目对外开放；银保监会拟推出六项举措支持资本市场发展。

与会人士也强调，中国在金融领域将一如既往、坚定不移深化改革，扩大开放。努力营造市场化、法治化、国际化的营商环境，完善配套法规制度和金融基础设施建设。金融管理部门将进一步促进金融与实体经济良性循环，但疫情应对期间的金融支持政策具阶段性，要关注政策“后遗症”，总量要适度。中国不会搞大水漫灌，更不会搞赤字货币化和负利率。

支持资本市场发展

多举措将加快推出

2020年是中国资本市场改革的大年，近一段时间以来，随着新三板转板机制、创业板改革并试点注册制等一系列重大改革举措的正式落地，中国资本市场的改革正在进入深水区，并正在从增量改革走向存量改革。在论坛上，金融管理部门也进一步传递了关于资本市场进一步深化改革和扩大开放的决心。

中国证监会主席易会满表示，中国资本市场对外开放的步伐，不仅没有因疫情而放缓，反而进一步加快。展望下一阶段，证监会将进一步推出一系列资本市场的改革和开放举措。易会满表示，一方面资本市场要肩负起助力更高水平开放的使命。中国证监会将加快推进资本市场高水平双向开放，持续深化资本市场互联互通，进一步优化沪深港通机制，扩大沪深股通的投资范围和标的，不断丰富内地和香港全方位多层次务实合作，进一步完善沪伦通业务，进一步拓宽ETF互联互通，共同推进上海国际金融中心建设，支持巩固香港国际金融中心地位。

另一方面，资本市场要肩负起推动创新转型的使命。证监会将继续推进科创板建设，加快推出将科创板股票纳入沪股通标的、引入做市商制度、研究允许IPO老股转让等创新制度，抓紧出台科创板再融资管理办法，推出小额快速融资制度，支持更多“硬科技”企业利用资本市场发展壮大。发布科创板指数，研究推出相关产品和工具。

中国人民银行党委书记、中国银保监会主席郭树清也表示，近期，中国银保监会拟推出六项举措支持资本市场发展。一是增加新的机构投资者，批设更多银行理财子公司和保险资产管理公司，允许境外专业机构发起设立控股理财公司。二是加大权益类资管产品发行力度。三是推进银行与基金公司、银行与保险公司等各类机构深度合作。四是引导商业银行有序处置非标不良资产，鼓励新设理财子公司加大证券投资。五是支持保险公司通过直接投资、委托投资、公募基金等各种渠道，增加资本市场投资，特别是优质上市公司的股票投资。六是对保险公司权益类资产配置实行差异化比例监管，引导保险机构将更多资金配置于权益类资产。

武汉科技大学金融证券研究所所长董登新对记者表示，从资本市场未来一阶段改革方向来看，重点是两个方面：一方面是管住“有形之手”，尽量减少行政管制，取消过度行政干预；另一方面就是放大“无形之手”，充分地激活市场机制，充分发挥市场决定作用。

重大创新开放政策

有望在上海先行先试

2009年，党中央、国务院明确提出上海至2020年基本建成与我国经济实力相匹配、与人民币国际地位相适应的国际金融中心。上海国际金融中心建设在最近十余年取得重大进展，并在2020年站上新的历史起点。“上海拥有世界上最具活力的金融市场之一，并通过发展多层次的一级证券市场，成为国际金融中心。同时，与外资公司的合作及开发高品质的办公空间也帮助上海朝着成为国际金融中心的目标迈进。”野村控股中国委员会主席饭山俊康表示。

记者也从论坛获悉，多项金融改革创新开放的措施将在上海先行先试。中国人民银行副行长、外汇局局长潘功胜表示，近年来，结合上海自贸区、临港新片区、上海科创中心等国家战略落地实施，目前我们已经在上海实施了高水平的经常项目和资本项目开放政策，并在外债融资、资产跨境转让、跨境人民币业务办理等方面推出了一系列创新开放举措，有效提升上海资本项目开放水平。下一步，人民银行、外汇局将继续支持上海率先实施更高水平的资本项目对外开放。同时，也将加快完善外汇市场“宏观审慎+微观监管”两位一体管理框架，健全“反洗钱、反恐怖融资、反逃税”审查机制，做到对外开放和风险防控一体推进。

易会满也表示，中国证监会将一如既往地大力支持上海国际金融中心建设，支持资本市场重大改革创新措施在上海先行先试。如，在要素市场建设方面，将继续支持上海股票市场、交易所债券市场、期货和金融衍生品市场开放发展，支持交易所与境外市场加强多种形式的合作，进一步提升国际服务能力，进一步增强原油等大宗商品的国际定价影响力。

应对疫情金融支持政策具阶段性

今年上半年，金融管理部门出台多项政策措施，全力对冲疫情影响。而展望下半年，金融管理部门将进一步促进金融与实体经济良性循环，全力支持做好“六稳”、“六保”工作。

郭树清在发言中明确了下一步金融管理部门的工作重点，包括进一步鼓励银行与政府加强合作、强化政策性金融在逆周期调节中的作用、更好地发挥保险特有的抗风险作用、支持资本市场发挥更广泛更积极的作用和采用多种金融工具打通和修复全球供应链等。

中国人民银行行长易纲也表示，展望下半年，货币政策还将保持流动性合理充裕，预计带动全年人民币贷款新增近20万亿元，社会融资规模增量将超过30万亿元。

值得注意的是，与会人士也强调了政策的阶段性，并再次表明不会“大水漫灌”。

易纲表示，疫情应对期间的金融支持政策具有阶段性，要注重政策设计激励相容，防范道德风险，要关注政策的“后遗症”，总量要适度，并提前考虑政策工具的适时退出。

郭树清表示，“不少国家和地区还在谋划出台新的刺激措施。建议大家三思而行，应当为今后预留一定的政策空间。中国十分珍惜常规状态的货币财政政策，我们不会搞大水漫灌，更不会搞赤字货币化和负利率。”

(责编：李都也(实习生)、李栋)