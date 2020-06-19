警惕"炒货"背后投机陷阱 球鞋、服饰、玩具都成炒作工具

原标题：警惕“炒货”背后的投机陷阱

近日，有媒体调查发现，从小圈子蔓延兴起的“炒货”风潮愈演愈烈，球鞋、服饰、玩具等商品都成为疯狂炒作工具，在资本推波助澜下形成完整的利益链条，不少人因盲目跟风而遭遇经济损失。

网民普遍表示，“炒货”本质上是投机者的资本游戏，市场泡沫大，风险系数高。对此，相关部门应加强对“炒货”平台的监管，谨防潜在的金融风险，并完善法律法规，坚决打击利益链各环节的违法犯罪行为。同时，还应引导广大买家保持理性的购物心态，警惕投机心理，有助于从根本上遏制“炒货”乱象。

网民“李敬”指出，球鞋、玩具、服装等商品成本不高，并不具备金融产品的属性，投资风险较高。“炒货”二级市场交易平台“金融化”的趋势进一步放大了市场的流动性和规模，如果不加以有效监管，其交易体量越来越大后，可能对现有的金融秩序产生影响。

网民“欧阳晨雨”表示，对“炒货”乱象，必须祭出法律利器。对相关违法犯罪行为加大查处力度，将不法分子绳之以法，也能起到震慑作用。从长远看，还需加强法规制度建设，以立法规范“炒货”交易行为的边界，构建预警、预防、处置等有效机制。

还有不少网友指出，“炒货”背后蕴藏的投机心态及其危害值得深思，有关部门应当积极引导并进行合理规范，以免让更多人特别是年轻人深陷其中。

网民“余丰惠”认为，全民一大炒这个风气愈演愈烈，不仅对经济造成影响，而且酿造各种财务风险。把民众和投资者引向良性市场，引向脚踏实地奋斗，引向踏踏实实做实业，消除一夜暴富的浮躁心理，现在比任何时候都迫切和重要。

（记者 廖冰清 整理）

(责编：李都也(实习生)、李栋)