国家发改委：北京粮食库存储备充足 市场供应有保障

人民网北京6月19日电（许维娜）日前，国家发展改革委有关负责人就北京市疫情防控期间生活物资保障问题答记者问。

那么，北京的粮食、食用油等供应是否有保障？

国家发展改革委相关负责人指出，新发地农产品批发市场关闭后，国家粮食和物资储备局立即启动应急机制，迅速调度摸清北京市、区两级粮油储备最新情况和粮油应急企业加工能力，采取有效措施加大北京市粮油供应保障力度，已制定北京周边省份粮油应急保障预案。

上述负责人指出，目前，北京粮食库存充裕、储备充足，仅地方储备就能保障全市6个月市场供应，另外还有一定数量的中央储备，再加上企业商品库存，市场供应有保障。成品粮储备可保障全市32天市场供应，食用油储备可保障29天。此外，北京周边省份粮食库存充足，加工转化能力强，运输物流通畅，如有需要可随时供应北京市场。

在保障北京的蔬菜等生活物资供应方面，采取了哪些措施？

国家发展改革委相关负责人表示，作为国务院联防联控机制生活物资保障组的牵头单位，国家发展改革委会同商务部等有关部门，支持北京市与周边省市供应企业加强对接，积极组织货源调运，及时协调解决物资保供中出现的问题，增加物资供应，促进市场平稳运行。

一是指导协调北京市、河北省在平谷马坊、河北高碑店等地设立蔬果等物资多功能中转储运站，保证进京蔬菜、水果等生活物资物流运输畅通，保障北京市场供应。

二是建立周边6省市联保机制，协调天津市、河北省、内蒙古、辽宁省、山东省、河南省等6省市立即成立工作专班，梳理本地区输京大型骨干蔬果流通企业和货源，加强与北京方面的对接，增加对北京市场供应。

三是组织调运蔬菜进京。协调河北省相关骨干农产品流通企业组织高碑店蔬菜货源5000吨供应北京，首批蔬菜已于6月18日晨运达首农集团西红门蔬菜存储库，其余也将于近期陆续到达。目前北京蔬菜、水果购销秩序逐步恢复，货源供应较为充足，市场运行总体有序。

在民生商品价格方面，国家发展改革委相关负责人进一步指出，自6月11日以来，我委迅速采取措施，启动应急监测机制，建立日监测、日分析、日报告制度，加强重要民生商品市场价格监测。总体看，近日北京粮油市场价格基本稳定；猪肉、鸡蛋价格小幅上涨；批发市场蔬菜价格6月15日一度出现较大幅度上涨，16日开始有所回落，商超蔬菜零售价格小幅上涨。

他表示，下一步，将继续密切关注重要民生商品供应和价格情况，围绕关系人民群众切身利益的粮油肉蛋菜等商品，做好保供稳价工作。

(责编：乔雪峰、毕磊)