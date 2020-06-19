巴西央行再度降息至历史低点

巴西中央银行17日宣布，将基准利率下调75个基点，从3%降至2.25%的历史低位。巴西央行表示，新冠肺炎疫情给经济带来巨大冲击，需要非常规的宽松货币政策进行支持，不排除未来进一步降息的可能。
巴西央行17日在一份声明中表示，降息决定获得一致通过，旨在应对新冠肺炎疫情对经济造成的负面影响，这种经济刺激的措施与规模是合适的。巴西央行表示，当前必须采取极其强力的货币政策刺激措施，此前几次降息已经起到作用。
巴西央行还指出，采用宽松货币政策的余地可能已经不多，央行之后将评估疫情影响以及其他经济政策的效果，但不排除进一步降息的可能。
早在新冠肺炎疫情发生之前，巴西的经济增长已经显露出疲态。这是巴西央行自去年7月以来连续第8次降息，利率水平再创1999年以来新低，符合市场预期。新冠肺炎疫情发生后，巴西央行已经连续三次降息，3月初利率水平还维持在4.25%。5月6日，巴西央行将基准利率从3.75%降至3%。
巴西目前疫情形势依然严峻，经济遭受重创。巴西国家地理统计局数据显示，今年第一季度巴西国内生产总值（GDP）环比下跌1.5%，是2015年第二季度以来最大单季跌幅。巴西政府预测，今年经济将下降4.7%。世界银行日前预测巴西今年经济将萎缩8%。巴西金融市场的最新预测是，巴西今年经济将下降6.5%。
据悉，巴西央行调整基准利率的一大目的是使通胀率处于管理目标范围内。巴西国家货币委员会设定的今年通胀率管理目标中值为4%，允许上下浮动1.5个百分点。据巴西金融市场预测，巴西今年通胀率为1.6%，将低于政府2.5%的目标下限。巴西长期以来一直为高通胀而困扰，目前巴西的低通胀水平将为巴西央行继续降息提供支撑。
巴西卫生部当地时间16日公布的数据显示，巴西新冠确诊病例累计确诊923189例，居世界第二，仅次于美国。此外，巴西近来新冠死亡病例数也居高不下。专家认为，缺乏协调、医疗资源不足是导致巴西新冠疫情严重的两大主因。
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