电商每周热点：电商平台监管加强 直播带货将"有规可循"

人民网北京6月19日电（记者毕磊） 人民网新电商研究院盘点近期行业热点资讯：直播带货行业迎来爆发式成长，然而繁荣的背后也暴露出越来越多的行业问题，加强行业监管已迫在眉睫。人民网举办“共话新消费·直播电商行业研讨会”，积极探讨如何助力直播带货产业健康有序发展。国家首部直播电商行业规范将于7月正式发布，未来直播带货将“有规可循”。

1. 人民网举办“共话新消费·直播电商行业研讨会”

6月16日下午，由人民网主办的“共话新消费·直播电商行业研讨会”在线上举行，多位业内专家、电商平台负责人出席会议，并结合自身的实践和探索，围绕直播带货助力脱贫攻坚、直播电商行业的难点与发展方向、电商平台责任与义务等话题展开探讨，为推动直播电商行业长期健康发展集众智、献良策。

2. 国内首部直播电商行业规范标准将于7月正式发布

6月17日，“直播电商行业治理论坛”在杭州举行。论坛上，浙江省网商协会发布了《直播电子商务服务规范（征求意见稿）》，这也是全国首个直播电商行业规范标准。该标准从直播电商生态圈和产业链的视野出发，依据直播电商的不同参与角色，分别确立了从主体资格、亮证亮照、商家和主播入驻审核、规则建立、直播监控、违规处置以及消费者权益保障等全流程的规范体系。根据程序标准将于7月份正式发布。

3. “剑网2020”打击网络侵权盗版

近日，国家版权局、工业和信息化部、公安部、国家互联网信息办公室四部门联合启动打击网络侵权盗版“剑网2020”专项行动，这是全国持续开展的第十六次打击网络侵权盗版专项行动。此次行动将开展电商平台版权专项整治，加强对大型电商平台的版权监管工作，严厉打击网店销售盗版图书、音像制品、电子出版物、数据库及盗版网络链接和存储盗版作品的网盘账号密码等行为，严厉整治网店设计、经营中使用盗版图片、音乐、视频等行为。

4. 苏宁易购上线全网首场比价直播

苏宁易购宣布，在6月17日22：00~6月18日02：00开启全网首场比价直播，用户在直播间可以随时比价，发现一款苏宁易购比京东价格高的商品，即可获得100元奖励。此外，苏宁手机、苏宁超市等大家电、消费电子、快消百货、厨卫家装等苏宁易购各品类官方微博，也都在同一时间向京东下达了战书。

5. 知乎宣布打通电商功能

6月16日消息，知乎直播已打通电商功能，创作者可以进行直播带货了。知乎直播在6月10日至7月10日期间举办“买得到的幸福感”活动，正式开始直播带货模式。平台创作者可通过知乎直播的好物推荐功能、直播间购物车功能实现直播带货。

6. 字节跳动成立抖音电商部门

字节跳动6月上旬成立一个以“电商”明确命名的一级业务部门，统筹旗下抖音、今日头条、西瓜视频等多个内容平台的电商业务运营。字节跳动回应称：为了满足用户在抖音上的购物需求，成立了抖音电商部门，是正常的业务调整。

7. 百度618电商搜索大数据报告

近日，百度发布《百度618电商搜索大数据报告》（以下简称"报告"），报告显示，今年"618"的搜索热度出现逆势上涨、创五年新高，整体搜索热度较去年双十一增幅高达95%。此外，今年网民对"618"的搜索热情在5月20日左右即被点燃。近90天，"直播带货技巧"的搜索热度环比攀升541%，"电商直播带货"相关话题搜索热度排行TOP10中，有6席是关于直播带货的技巧学习。

8. 淘宝联盟与西瓜视频启动“星x计划”

6月18日消息，近日，淘宝联盟与西瓜视频达成了内容电商的合作升级，启动淘宝联盟x西瓜视频“星X计划”。双方将为西瓜视频平台上的达人提供电商流量增补、电商货品供给、电商政策保障等多维度扶持提升达人的电商带货能力。

媒体观察：

1. 人民网：部分直播平台乱象丛生 直播不能什么都播

互联网不是法外之地，虚拟空间不是虚假空间，以严格监管促行业健康发展势在必行。尤其引人关注的是，此次相关部门将探索实施网络直播分级分类规范以及网络直播打赏、网络直播带货管理规则。这意味着红火的“直播经济”快车有了重要的“刹车”管控。

2. 工人日报：直播带货频频“翻车”争议不断 这事归哪个法管？

在法律出台之前，行业制定规范和标准规范从业者行为是好的开始。但是更需要法律的强制力，不断完善修订相应的法律法规，使之能适应技术的发展和交易形式的变化。

3. 南方日报：直播经济不能藏污纳垢

网络不是法外之地，网络直播同样不能成为藏污纳垢、违法犯罪的“垃圾桶”。直播经济归根到底还是流量经济，流量与收入相关。但获取流量要通过合法合规的方式，通过高品质的内容引人关注，通过质量可靠的产品让人心甘情愿买单，而不是搞蝇营狗苟、坑蒙拐骗那一套。

监督台：

1. 职业卖家盯上闲鱼流量

大量职业卖家的涌入显然违背了共享经济的初衷，更要警惕不法卖家打着二手闲置名义规避售后。问题的症结始终在于平台如何监管，而不是一刀切拒绝职业卖家。二手平台需要一套更为完善的保障机制，更严格地审核卖家资质，以防不法卖家打着二手闲置的名义规避售后问题。

2. 1号店有售质检不合格食品

日前，上海市市场监管局公布2020年第2期不合格食品风险控制和核查处置情况，涉及温州市小休休食品有限公司在“1号店”(网站)销售的大乌梅等。目前，相关电商已停止为不合格食品提供平台服务。

(责编：毕磊、夏晓伦)