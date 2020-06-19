《当代“母爱”和“母职行为”价值评估白皮书2020》发布

记者获悉，今年母亲节期间，宝洁联合中国人民大学国家发展与战略研究院研究员王水雄教授及其团队组成了“爱在日常”公益项目组，从社会现象切入，发布了公益白皮书《当代“母爱”和“母职行为”价值评估白皮书2020》（以下简称《白皮书》），旨在倡导家庭合理分工，关爱妈妈应从日常开始。

据了解，“母职行为”通常指“母亲”为抚育孩子所做的包括怀孕、生育和照顾孩子等一系列实践活动。只不过，社会发展的很长一段时间，“母爱”与“母职行为”彼此融合并依然主要定义在母亲身上。

在今年母亲节，宝洁与王水雄教授在“爱在日常，才不寻常”的主题下进行了深入的学术探讨。此外，宝洁推出的主题宣传片则透过家人的视角，算起了一笔“母爱”里的“经济账”：如果家庭其他成员需要支付给每一份“母爱”支付日常的工资，那无价才将会是母爱的理所应当。宣传片也希望通过这一份“无价账单”去激发思考并正视母亲的付出，在生活的小细节中关注母亲的心理，营造一个更美好的家庭及社会环境。

《白皮书》指出：“当今，‘母职’所占用的时间贯穿女性整个生命历程，特别是在养育幼年子女的人生阶段。” 在家庭生活中，‘母爱’与‘母职行为’被融入进家庭生活各个环节中，但也在日常的琐碎之间时常被忽略。随着更多男性家庭成员对“母职行为”的参与，‘母职行为’的性别色彩也在逐渐消解，男性也逐渐参与到家庭分工之中，而理想的家庭分工，正应该是抛弃性别偏见的，发挥各个个体在家庭环境之下的相对比较优势的部分。”

王水雄教授在谈及此次发布“母爱”公益白皮书时表示：“爱是家庭乃至社会生活的底蕴之所在，是超越于功利维度之上的一个非常重要的生活和生命体验维度，非常有必要在日常生活中予以把握。将‘母爱’转化为‘家庭之爱’‘日常之爱’，与‘母职行为’进行必要的厘清，有助于减轻现代女性身上所承载的、来自家庭传统文化和观念的压力。从新生命诞生的家庭环境开始，从‘爱在日常’的教育出发，能够让新生命体会到情感的价值与力量，收获与社会中他人发生关联的美好形式。从初级群体再到社会中的组织，当它们建立在互惠、付出、感恩和依恋等‘爱’的纽带基础之上时，便拥有了强大的能量，并能构筑起补充性的组织能力。它从每一个个体的行为出发，形成整个组织层面的优化。”

宝洁集团副总裁、宝洁大中华区品牌部总裁许敏在谈及此次公益合作时表示：“宝洁始终立足于 ‘亲近生活，美化生活’，以年轻妈妈的消费者为核心，持续地号召消费者重视妈妈付出和不易，以此号召家庭成员更好地跟妈妈一起分担家务，构建更和谐的家庭和社会。三年来宝洁通过层层递进，步步深挖，让社会大众从先看，到行动，再到思考如何正视母亲的付出，从而让社会大众从母亲的情绪，到生活，再到心理给予母亲更多的关注。此次与王水雄教授级团队也是一拍即合，希望以更加专业的角度，让消费者共同参与，也一同更透彻的了解什么是母爱和母职行为，共同号召构建一个更美好的社会环境。”（夏晓伦）

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