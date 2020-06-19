《新型智慧城市发展报告2018-2019》出版发行

党的十九大报告指出，要推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合，建设网络强国、数字中国和智慧社会。新型智慧城市是数字中国建设的重要内容，是智慧社会的发展基础，是促进新型城镇化、发展数字经济、推进经济社会高质量发展的综合载体。
据了解，新型智慧城市建设部际协调工作组自2016年起组织编写《新型智慧城市发展报告》（以下称《发展报告》），旨在全面反映我国智慧城市建设的新理念、新模式、新成果和新进展，切实帮助城市、领域和社会公众更好地了解和参与新型智慧城市建设，有效提升智慧城市建设实效，提高人民群众满意度和获得感。
工作组相关负责人介绍，《发展报告》是新型智慧城市领域唯一国家层面的权威性年度报告，重点围绕第二次全国新型智慧城市建设评价工作，系统展示评价工作过程、自评价数据分析结果、市民评价分析结果等，同时从全国参评城市提交的400多个案例中遴选了一批典型优秀案例，对于引领地方务实高效推进新型示范性智慧城市建设、推动经济社会高质量发展具有重要参考价值。（实习生金雨思）
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