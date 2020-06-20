苏州 再展开放创新合作优势（在危机中育新机 于变局中开新局）

今年前5个月，江苏省苏州市实际利用外资59.05亿美元，比去年同期增长157.5%，增量和增幅均创历史新高。

新冠肺炎疫情冲击之下，苏州吸引外资何以逆势上扬？“进一步优化营商环境，推出‘开放创新合作热力图’，携手‘云招商’全天候吸引投资，是其中重要因素。”苏州市商务局局长方文浜说。

今年1月上线的“苏州开放创新合作热力图”是个网上招商平台，旨在全面推介苏州营商环境、投资政策和投资信息空间布局，为外资等各类资本选择苏州、投向苏州提供服务指南。现有电子图5张，分别为投资考察线路图、平台载体导引图、产业用地供应图、投资合作机会图、产业链全球合作对接图。

作为外向型经济重镇，苏州外贸依存度高，受外部环境影响程度深。“改革开放以来，苏州创造的业绩，靠的是开放、创新与合作。”江苏省委常委、苏州市委书记蓝绍敏说，“直面当前困难和挑战，化危为机开拓新局面，依然要靠开放、创新与合作。”

亮出招商家底，有图有服务

正是借助“苏州开放创新合作热力图”，方达医药技术有限公司投资1.5亿美元的生物医药项目选择了苏州。

方达医药是一家成立于国外、支持药物研发的服务性企业，去年底决定扩大投资，3月12日签约落户苏州吴中经济技术开发区。

“我们是仔细研究热力图后，作出投资吴中决定的。这里发展生物医药产业的氛围，以及对整个产业链的精心打造，最吸引我们。”方达医药执行副总裁、中国区总经理张天谊说，方达发展所需要的上下游伙伴以及产业生态圈，苏州都具备。

现阶段，热力图包含106条投资考察线路、230个可用招商载体、68.8平方公里产业用地、718条投资合作项目需求……“一图打开，一目了然。这是苏州对全市招商资源首次进行系统整理，将原本散落在各个板块以及商务、发改等多个部门的数据库与基础地理信息大规模融合，几乎囊括投资者的所有刚需信息。”热力图专班二组组长张宏介绍。

“按照传统渠道，这么大的范围和体量，投资商很难做到全面了解。有了热力图，选哪、选谁都有了基础依据。”太仓市委书记沈觅介绍，首期投资1000万美元的柯锐世低压锂离子电池工厂，注册外资3796万美元的新能源汽车零配件生产企业锐泽科技（太仓）有限公司，都经热力图引导落户太仓新能源汽车板块。今年前5个月，太仓市实际利用外资5.73亿美元，同比增长125%。

“有图还要有服务。”方文浜介绍，苏州从各个板块抽调招商负责人，成立项目小组当好“店小二”，在投资计划、土地挂牌、规划建设、开工准备等方面做好在线服务。截至5月底，热力图点击量超过31万次，获得项目线索近500条，产生有效意向的项目超100个；全市“云签约”外资项目超过50个，投资总额超过50亿美元。

迎来金凤凰，功夫更多在“图”外

“热力图上的‘欧美智造合作之旅’路线吸引了我们，通过实地探访，集团决策层感受到昆山市高端装备制造业的活力。”德国BBS自动化集团中国区投资总部总经理刘春艳介绍，集团的研发及制造中心基地项目，经3次洽谈后，顺利落户昆山开发智能制造产业片区。“选择昆山，是因为这里的产业积累、未来规划以及营商环境，让我们看准了现在，也看到了未来。”

“用好热力图，关键是下好‘图’外功夫。”苏州市市长李亚平说，真正吸引投资者的，是热力图背后的投资机会和营商环境。

3月13日，星巴克中国“咖啡创新产业园”项目落户昆山，这是星巴克在美国以外布局的最大一笔生产性战略投资。“中国是我们最重要的市场之一，而星巴克中国‘咖啡创新产业园’则是我们一项意义深远的战略投资。”星巴克咖啡公司总裁兼首席执行官凯文·约翰逊表示，项目尚未落户，星巴克便体验到了苏州的热诚服务。疫情防控期间，昆山开发区专门成立服务团队，一面做好精准防控，一面为星巴克做好产业规划。

3月28日，苏州市委和市政府召开营商环境创新大会，发布苏州营商环境政策最新升级版《苏州市优化营商环境创新行动2020》，意欲打造“苏州最舒心”营商服务品牌。

接下来，苏州计划推出人才创新合作热力图、工业互联网5G热点分布热力图，同时提升平台筛选搜索功能，新增即时交互功能，引入用户管理系统，加快数据更新频率，开辟产业信息对接“集市”。方文浜说，希望通过一整套热力图，形成苏州全方位开放合作创新推介平台，成为不落幕的“招商会、交易会、对接会”，在常态化疫情防控背景下建立线上线下全天候开放合作创新机制。

创新用地模式，亩均效益助推高质量发展

德国BBS自动化集团研发及制造中心基地项目落户昆山之前，昆山市在用地会审时提出，提高土地利用率，100亩用地核减为80亩。

“苏州产业门类齐全，平均每平方公里用地创造超过2亿元产值，但大而不够强、结构不够优，80%的产业用地只贡献20%的税收。”苏州市自然资源和规划局有关负责人表示。

黄桥街道，是热力图上的一个点。作为老工业镇，黄桥街道产业用地已达极限。当地在产业用地上规划高层厂房，平均容积率由原先的不足0.5提升至2.5，置换出近2平方公里的工业用地。苏州新推出的68.8平方公里可用产业供地，就是这样“一处一处抠出来的”。

过去的“先招商后落地”也已转向如今的“以地招商”。按照“产业基地—产业社区—产业集聚区”进行分区的产业用地热力图中，标注了45个区域近期可供的产业用地，并逐一对应重点招引产业类型。

花力气腾挪出一定数量的产业用地，苏州把功夫下在了提质上：以集约用地和亩均效益为抓手，引导产业规模集聚、高质量发展，目标直指提升产业含“绿”量、产出含“金”量、科技含“新”量。

3月25日，苏州敏芯微电子技术股份有限公司竞得位于纳米城环路西的一宗工业（研发）用地，这意味着苏州首创的产业用地分段弹性年期（10+N）挂牌出让模式正式落地。出让协议规定：10年期（前段）内，企业需按照包括投资强度、达产时间、亩均税收等要求的《产业发展协议》履约考核；经过政府监管方考核通过的，可以受让N年期（后段）土地使用权。

“市区大部分工业用地出让都将采用弹性年期。”苏州市自然资源和规划局权益处工作人员马健德介绍，苏州建立了以投资总额、产出效益、利用强度等为主要指标的综合评价体系，根据项目产业类型、用地特点、生命周期以及投入产出要求等，实行定制化的供应方式、供地价格、出让年限、转让条件，服务初创期、成长期、成熟期、转型期等不同发展阶段的企业用地需求。

创新以地招商模式，高效率、高效益配置土地资源，苏州正不断推出实招硬招。

《 人民日报 》（ 2020年06月20日 01 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)