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5月全社会用电量同比增4.6%

互联网数据服务、软件和信息技术服务业用电量增速分别达52.7%、87.4%

2020年06月20日05:25  来源：人民网－人民日报
 

　　本报北京6月19日电  （记者丁怡婷）记者19日从国家能源局获悉：5月份，全社会用电量5926亿千瓦时，同比增长4.6%。其中，第一产业用电量69亿千瓦时，同比增长15.5%；第二产业用电量4176亿千瓦时，同比增长2.9%；第三产业用电量890亿千瓦时，同比增长3.6%；城乡居民生活用电量791亿千瓦时，同比增长15%。

　　1—5月，全社会用电量累计27197亿千瓦时，同比下降2.8%。用电量降幅继续收窄，第一产业和城乡居民生活用电正增长。

　　中国电力企业联合会19日发布的数据显示：5月份，全国制造业用电量同比增长2.6%，增速比上年同期提高1.3个百分点。

　　5月份，信息传输、软件和信息技术服务业生产指数同比增长12.9%。与之相对应的行业用电也保持较快增速，其中互联网数据服务、软件和信息技术服务业用电量增速分别达到52.7%、87.4%。


　　《 人民日报 》（ 2020年06月20日 01 版）
(责编：牛镛、岳弘彬)
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