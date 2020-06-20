新城镇 补短板 惠民生（经济新方位·“两新一重”建设）

加强新型城镇化建设有利于保障基本民生需求，有效增加城乡居民收入；民生基础设施投入将带来投资持续增长，并成为拉动内需的重要潜力

新型城镇化建设要科学规划，对提升的目标区域、建设领域、项目范畴等要详细规划，区分轻重缓急，分阶段分步骤统筹规划实施

“每个月挣5000多元，照顾家人也方便。”在四川西充县多扶镇工业园区，敬川正在生产线上作业。身为西充人，他以前在新疆务工，去年回到老家工作。

拎包入住公租房，乘公交专线上下班，还打算过两年接孩子到城里上学……敬川的生活是新型城镇化建设的一个缩影。

今年《政府工作报告》提出，加强新型城镇化建设，大力提升县城公共设施和服务能力，以适应农民日益增加的到县城就业安家需求。新开工改造城镇老旧小区3.9万个，支持管网改造、加装电梯等，发展居家养老、用餐、保洁等多样社区服务。

新型城镇化建设“新”在哪里？如何起到既促消费惠民生又调结构增后劲作用？记者采访有关部委和专家，并走访川浙两地。

●提升县城公共设施和服务能力，激活发展潜力

傍晚，距多扶镇政府不远处，三层的商贸市场热闹了起来。“从村里搬到镇上，就是图个方便。”自从家里的承包地流转出去，王复桂每年只在农忙时到村里的果园务工，其他时间都和家人住镇上。

实际上，这个1200平方米的商贸市场已不能满足当地需求，一座更大的综合性商贸市场正在规划中。多扶镇副镇长青小刚介绍，途经县城和农村的公交线路、医院等都在规划新增。

多扶镇户籍人口从2016年的1.9万人增加到目前的3万多人，流动人口也由2016年的1万多人增加到目前的5万多人。除了满足群众日益增长的需求，还要为日益增多的城镇人口创造更多就业岗位。多扶工业园区吸引了60多家企业落户建厂，解决近万人就业。同时，镇上新建800多套公租房，解决住房困难问题。

近年来，四川新型城镇化建设提速，按照优化乡镇布局、激活发展潜力的思路，撤并1470多个乡镇，减幅32%，形成一大批中心镇、重点镇，5万人以上的乡镇增幅70%，10万人以上的乡镇增幅83%。

“乡镇撤并加速了新型城镇化建设进程，城镇化的配套服务需求随之急速增加。”四川省民政厅有关负责人告诉记者，四川扩大乡镇便民服务中心（站点）数量，为乡镇上的居民提供就近能办、多点可办、少跑快办的“一站式服务”，保障群众生活和办事的便捷性。

“我国有近2000个县和县级市、4万多个乡镇，在公共卫生、人居环境、公共服务、市政设施、产业配套等方面存在不少短板弱项，与实际民生需求相比仍存在较大缺口。同时，产业配套设施不足，经济难以做精做强，产业集群难以形成，吸纳就业能力难以提升，居民收入也难以提高。”中央党校（国家行政学院）教授汪玉凯说，加强新型城镇化建设既有利于保障基本民生需求，有效增加城乡居民收入；医疗、教育、保障房等民生基础设施的投入，也将带来投资的持续增长，并成为我国未来拉动内需的重要潜力。

中央党校（国家行政学院）马克思主义学院教授黄锟认为，提升县城公共设施和服务能力，重点在促进公共服务设施提标扩面、环境卫生设施提级扩能、市政公用设施提档升级、产业培育设施提质增效，适应农民日益增加的到县城就业安家需求。

●城镇老旧小区改造，满足居民需求

“小区改造后楼道会安装无障碍凳子，走累了还能坐一坐”“楼前空地会新建健身场所，真方便”“楼前新增停车位，孩子们回来不用发愁停车”……6月初，浙江新昌县南明街道鼓山社区鼓山新村小区，一群老人围坐在一起，话起了最近正在进行的小区改造工程。

这不是鼓山新村小区的第一次改造了。2013年，该小区就完成了截污纳管雨污分离、绿化带整体规划、道路拓宽等改造工作。据新昌县建设局局长金泽昀介绍，这场始于2008年、总投资3亿元的老旧小区改造，涉及全县56个住宅小区，4.5万人受益。

缘何再升级？鼓山社区党委书记张纪东告诉记者，小区仍存在建筑屋面和立面渗漏、居民休息场所及娱乐设施缺失等短板，影响居民生活品质。

“再升级是响应新型城镇化建设的新举措，今年改造项目涉及10个老旧小区，总投资1亿元。”金泽昀介绍，改造将进一步增强社区的综合服务功能，不断提高居民的获得感、幸福感、安全感，同时社区的公共服务场所还能解决部分人员的就业问题。下一步，新昌县将进一步加大改造提升力度，围绕居民需求，结合管理要求，分批分步推进再提升工作，确保县内老旧小区全覆盖、全优化。

“顺应需求，老百姓需要什么就改造什么。目前大力推进的城镇老旧小区改造工作是升级版，跟以前相比更加综合、全面。”住房和城乡建设部副部长黄艳介绍，过去更多是房屋节能、水电气路等单项改造，容易发生反复改造、多次扰民的问题。现在则是综合改造，可分成三类：基础类，包括水暖气路等市政配套基础设施改造提升、小区建筑物公共部位维修等；完善类，包括小区的环境及配套设施改造提升，有条件的加装电梯等；提升类，包括社区公共服务产品的供给，如养老、托育、卫生防疫、助餐等。

改造前，新昌县曾委托第三方对小区居民调查，重点突破居民最关注、最希望改变的方面，如完善基础设施，优化居住环境，同时合理加装电梯，增设居家养老、托幼服务中心、社区食堂、公共文化活动室、社区卫生服务站等公共服务场所。

黄艳表示，此次老旧小区改造还在以下方面有所突破——

组织实施多方参与。改造方式和资金来源都是多方参与，由居民达成一致后向政府申请纳入改造计划，居民主动参与改造全程，实现共谋共建共管共评共享。

资金筹措更加多元。去年开始，国家发改委、财政部安排中央补助资金。同时，鼓励社会力量参与，帮助完善社区公共服务供给。

建立长效管理机制。项目纳入改造计划时即建立长效管理机制，物业管理模式、小区管理规约、居民议事规则等内容，需在项目初期同居民达成一致，以保障后期改造成果。

●区分轻重缓急，坚持尽力而为量力而行

新型城镇化建设并非一帆风顺，新昌县在改造老旧小区的过程中，因涉及小区的每一个居民、每一个家庭，曾遇到不少问题。

“在对加装电梯的入户调查中，我们发现居民意见很难统一。”原来，加装电梯需要二至顶楼的居民全部同意，但许多二、三楼的居民却持反对意见，工作开展难度大。县建设局工作人员说，虽然困难多，但他们已为加装电梯预留好位置，“希望未来能顺利推进这项工作。”

此外，老旧小区改造内容繁杂，不同部门和单位的统筹协调也是难点之一。黄艳介绍，目前各地已形成一些机制，比如一些地方由政府一把手牵头，建立起政府统筹、条块协作，各部门齐抓共管的工作机制，对加强工作协同、推动形成工作合力发挥了很大作用。

多渠道筹集改造资金也是难点之一。黄艳表示，从试点地区经验来看，政府资金重点支持基本类改造工作，满足群众基本需求。对于加装电梯、停车设施、改造后建立物业服务等内容，则需跟居民达成一致，由居民适当出资。而养老、托幼、快递物流、便民店等社区公共服务产品，还需要各地具体探索，让社会资源参与其中。

在提升县城公共设施和服务能力方面，黄锟认为，要明确政府的主体责任。公共设施和服务作为公共产品，具有较强的公共性和外部性，存在市场失灵的可能，必须主要由政府来提供。

还应做到科学规划，对提升的目标区域、建设领域、项目范畴、项目标准、要素保障要详细规划，区分轻重缓急，分阶段分步骤统筹规划实施。专家一致认为，县城公共设施和服务能力不足的短板弱项是历史长期积累的结果，补短板不可毕其功于一役。

“加快推进城镇化并不是盲目上项目，更不是‘大水漫灌’”。汪玉凯建议，各地要聚焦民生领域，确保精准投资、提高投资效益。在建设过程中，严防大拆大建，鼓励优先采取改扩建方式，必要时再采取新建迁建方式。在项目谋划、储备、实施的过程中，还应注意防范债务风险，坚持尽力而为、量力而行，审慎论证项目可行性，优选项目、精准补短板、不留后遗症，严防出现烂尾楼、“半拉子”工程等。

《 人民日报 》（ 2020年06月20日 04 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)