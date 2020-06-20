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5月银行结售汇顺差238亿美元

外汇市场供求总体平衡

2020年06月20日05:30  来源：人民网－人民日报
 

　　本报北京6月19日电  （记者葛孟超）国家外汇管理局19日公布了5月银行结售汇和银行代客涉外收付款数据。在银行结售汇方面，数据显示，5月，银行结售汇继续呈现顺差，按美元计值，银行结汇1521亿美元，售汇1282亿美元，结售汇顺差238亿美元，环比扩大61%。综合考虑境外机构在银行间外汇市场的外汇买卖、银行外汇头寸变动等因素，5月外汇市场供求总体平衡。在银行代客涉外收付款方面，5月，银行代客涉外收入3057亿美元，对外付款3000亿美元，涉外收付款顺差57亿美元。

　　5月，市场主体外汇交易理性有序，主要渠道跨境资金流动总体稳定。一方面，市场主体结汇意愿有所上升、购汇意愿有所下降，汇率预期总体较为稳定。数据显示，5月，衡量结汇意愿的结汇率同比上升3个百分点，衡量购汇意愿的售汇率同比降4个百分点。另一方面，货物贸易跨境收支和结售汇顺差上升，证券市场外资流入增多。5月，货物贸易跨境收支顺差同比增28%，结售汇顺差同比增82%；境外投资者净增持境内债券和上市股票合计236亿美元，较4月增25%，其中净增持境内债券194亿美元，增106%。

　　国家外汇管理局总经济师王春英表示，当前，境外疫情和世界经济形势更趋严峻复杂，外部环境不确定性因素增多，但我国坚持以改革开放为动力推动高质量发展，外汇市场运行的韧性进一步增强，人民币资产展现出较强的吸引力。展望未来，我国经济结构和区域布局持续优化，复工复产复商复市稳步推进，积极变化累积增多，将继续为外汇市场平稳运行提供基本面支撑。同时，我国外汇市场日臻成熟，风险防范机制更加健全，外汇储备规模总体稳定，有能力应对各类外部冲击和挑战。


　　《 人民日报 》（ 2020年06月20日 04 版）
(责编：牛镛、岳弘彬)
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