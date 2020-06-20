离岛免税购物政策1600万人次受惠

记者日前从海口海关获悉：自2011年海南离岛免税购物政策正式实施以来，截至2020年第一季度，海关共监管销售离岛免税品7200.1万件，销售金额达550.7亿元人民币，购物人数1609.7万人次。
海南离岛免税政策共经历过5次革新，改革内容包括提高每人每次免税购物限额、增加离岛免税品类等。5次改革后，离岛旅客每人每次购物限额由2012年的8000元标准上调至3万元，且不限次数；将部分家用医疗器械商品纳入免税品种类；对岛内外居民旅客实行相同免税购物政策；乘轮船离岛旅客也被纳入海南离岛旅客免税购物政策适用对象范围。政策逐步显示出巨大吸引力。统计数据表明，2011年至2019年，海南免税年销售额由9.86亿元稳步增长至136亿元，2019年销售额同比增幅超过三成；购物人数由2011年的48.36万人次增长到2019年的384万人次。
信用贷进入房地产系违规 这样的购房套路请当心 本报记者 赵莹莹 手握300万元现金，就可以买600万元的房子，只需还点儿小利息，“以小博大”成本低且毫无风险——这是中介机构给购房人王伟（化名）描绘的情景。随着北京楼市逐步回温，一些不具备资质的机构近期在市场上四处活动，先打着低息贷款…【详细】
商务部:5月我国实际使用外资同比增7.5% 新华社北京6月18日电（记者 陈炜伟 王雨萧）商务部新闻发言人高峰18日介绍，1至5月，全国实际使用外资3551.8亿元人民币，同比下降3.8%，比一季度降幅收窄7个百分点。5月当月，全国实际使用外资686.3亿元人民币，同比增长7.5…【详细】
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