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离岛免税购物政策1600万人次受惠

本报记者  朱荣鹏

2020年06月20日05:31  来源：人民网－人民日报
 

　　记者日前从海口海关获悉：自2011年海南离岛免税购物政策正式实施以来，截至2020年第一季度，海关共监管销售离岛免税品7200.1万件，销售金额达550.7亿元人民币，购物人数1609.7万人次。

　　海南离岛免税政策共经历过5次革新，改革内容包括提高每人每次免税购物限额、增加离岛免税品类等。5次改革后，离岛旅客每人每次购物限额由2012年的8000元标准上调至3万元，且不限次数；将部分家用医疗器械商品纳入免税品种类；对岛内外居民旅客实行相同免税购物政策；乘轮船离岛旅客也被纳入海南离岛旅客免税购物政策适用对象范围。政策逐步显示出巨大吸引力。统计数据表明，2011年至2019年，海南免税年销售额由9.86亿元稳步增长至136亿元，2019年销售额同比增幅超过三成；购物人数由2011年的48.36万人次增长到2019年的384万人次。


　　《 人民日报 》（ 2020年06月20日 05 版）
(责编：牛镛、岳弘彬)
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