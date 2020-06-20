6月18日，商务部消费促进司负责人介绍了2020年1-5月我国消费市场运行情况。最新数据显示，随着国内企业复商复市加快推进，居民生活秩序明显恢复，特别是扩大内需、促进消费系列政策措施逐步见效，5月份全国消费市场延续复苏态势，市场销售连续3个月降幅收窄。1-5月份社会消费品零售总额13.87万亿元，同比下降13.5%。
具体来看，主要有以下特点：
消费市场稳步复苏。5月份，全国社会消费品零售总额3.2万亿元，同比下降2.8%，降幅比4月份收窄4.7个百分点。1-5月份，社会消费品零售总额降幅比1-4月份收窄2.7个百分点，比一季度收窄5.5个百分点。
商品销售稳步回升。5月份，全国商品零售额2.9万亿元，同比下降0.8%，降幅比上月收窄3.8个百分点。限额以上单位商品销售中，近80%商品销售恢复正增长。食品、饮料同比分别增长11.4%和16.7%。汽车商品销售同比增长3.5%，增速为2019年6月以来最高值；化妆品、体育娱乐用品、通讯器材商品销售同比分别增长12.9%、15.4%和11.4%，增速比上月分别加快9.4个、3.8个和2.2个百分点。家电、家具、建材销售由负转正，同比分别增长4.3%、3.0%和1.9%。1-5月，全国商品零售额12.74万亿元，同比下降10.6%，降幅比1-4月收窄2.5个百分点。
服务消费逐步恢复。5月份，全国批发、零售商务活动指数连续3个月在荣枯线以上，餐饮业商务活动指数连续2个月在荣枯线以上，住宿业商务活动指数自2月份以来首次升至荣枯线以上。1-5月，全国餐饮收入同比下降36.5%，降幅比1-4月收窄4.7个百分点。
网络消费加快增长。1-5月，全国实物商品网上零售额3.37万亿元，同比增长11.5%，增幅比1-4月加快2.9个百分点；占社会消费品零售总额比重24.3%，比1-4月和去年同期分别提高0.2个和5.4个百分点。全国网上零售额4.02万亿元，同比增长4.5%，比1-4月回升2.8个百分点。
价格涨幅平稳回落。5月份，全国居民消费价格同比上涨2.4%，涨幅比上月回落0.9个百分点。1-5月，全国居民消费价格同比上涨4.1%，涨幅比1-4月回落0.4个百分点。
“3月份以来，我国消费市场持续逐月加快回暖，表明随着我国疫情防控取得阶段性成果，生产生活秩序进一步恢复，我国消费市场展现出较强的发展韧性，但同时，餐饮、住宿行业营业收入同比下降较大，表明消费市场全面恢复仍面临一定压力。下一步，我们要在做好常态化疫情防控前提下，加大稳企纾困政策措施力度，稳定消费信心和预期，推动消费市场持续、稳步回升。”该负责人表示。
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