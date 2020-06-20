个税汇算进入倒计时 税务局：已纳税项目不会被重复征税

原标题：已纳税项目不会被重复征税

本报记者 赵鹏

刷刷手机办一下个税综合所得汇算，就能拿到几百上千元甚至更多的退税。眼下，部分尚未进行汇算的市民已经收到了来自税务部门的提醒短信。

记者昨天获悉，今年的个税综合所得汇算即将于月底结束，尚未汇算的市民可千万不要错过了这个有可能退税的机会。已纳税项目需要继续汇算且不会被重复征税，退休人员再任职取得相关收入也要汇算。本报提醒市民不要对汇算条件产生误解，同时也不要放弃汇算退税的机会。

案例一

所有收入应全部汇总申报

最近打开个人所得税APP，市民肖女士看完有点发蒙，在自己的各项劳务报酬明细中，既有已经缴税了的，又有还未纳税的。“我是不是应该把所有的各项劳务报酬都申报进去？但要是都申报了，已经纳过税的项目会不会被重复征税啊？”

“这种担心是多余的。”12366税务热线工作人员说，“个税综合所得汇算顾名思义为综合所得，就是要把纳税人所有相关收入全部进行汇总申报，系统会自动进行核验与比对，已经纳过税的项目是绝对不会被重复征税的。”

以劳务报酬等为例，纳税人也绝不能“挑肥拣瘦”，只申报部分已缴税额暂时为0的项目。

事实上，税法规定，2019年度终了后，居民个人需要汇总2019年1月1日至12月31日取得的工资薪金、劳务报酬、稿酬、特许权使用费等四项所得的收入额，并向税务机关申报。

“假如个人只申报工资薪金，不申报其他三项所得，或者只申报全部四项收入中的部分收入，都是不符合税法规定的。”这位工作人员说。

案例二

夫妻间公司行为收入要申报

夫妻间财产原本是共有的，在丈夫给自己打了一笔钱后，市民小丽却迟迟拿不定主意，这笔钱到底用不用纳入个税综合所得汇算？

“我丈夫开了一家影视公司，去年他让我给他们公司写了一部剧本，之后他通过公司给我打了10万元稿酬。”小丽说，“我们俩是夫妻关系，那么这笔钱到底用不用进行个税综合所得汇算呢？”

12366税务热线工作人员解释，夫妻间私下互相转账，相关收入是无需进行个税综合所得汇算的。“不过小丽的这个行为比较特殊，她丈夫是以公司名义给她发放了10万元稿酬，变成了公司行为，小丽收到的这10万元稿酬属于其所得，是需要进行个税综合所得汇算的。”

案例三

退休人员再任职收入要汇算

所有退休人员都无需进行个税综合所得汇算，也不能退税，这其实是目前不少人认识上的一个误区。

市民王先生前年就退休了，除了退休金外，每个月他还有4000多元的再任职收入。事实上，如果他按规定进行了个税综合所得汇算，也是有可能退税的。

按照税法规定，退休人员的养老金收入不用缴纳个税。但12366税务热线工作人员介绍，退休人员再任职后，无论是原单位返聘，还是在其他单位工作，或取得了稿酬、特许权使用费等其它相关收入，需要进行个税综合所得汇算。

目前还有网民支出“歪招”，称市民如果在取得劳务报酬等相关收入时不提供自己身份证和银行账户，而是提供已退休父母的身份证和银行账户就能“避税”。对此有关部门也表示，这明显属于一种弄虚作假行为，一经查出将会受到相应处理。

申报内容可以修改

眼下对于众多市民来说，假如您没有按期办理个税综合所得汇算，会有什么后果呢？

对于需要退税的市民来说，答案非常简单，您会白白损失一笔钱。

而针对应当补税的市民，按照我国税收征管法规定，纳税人未按照规定的期限办理纳税申报和报送纳税资料的，或者扣缴义务人未按照规定期限向税务机关报送代扣代缴、代收代缴税款报告表和有关资料的，由税务机关责令限期改正，可以处二千元以下的罚款；情节严重的，可以处二千元以上一万元以下的罚款。

伴随着2019年度个税综合所得汇算行将结束，大量市民已经完成了申报。12366税务热线的工作人员表示，目前汇算申报内容还可以修改。市民可以打开个人所得税APP，依次进入首页上方的“我要查询”和“申报查询”栏目，找到需要更正的汇算申报内容，在申请作废后重新进行汇算。

在2019年度个税综合所得汇算中，究竟是退税多还是补税多，不少人也较为关注。不过由于目前汇算尚未完成，有关部门尚未公布相关数据。

但记者也注意到，目前我国的个人所得税收入确实在逐渐开始有所增加。财政部今年2月10日公布的“2019年财政收支情况”显示，去年我国个人所得税收入10388亿元，同比下降25.1%。财政部今年6月18日公布的“2020年5月财政收支情况”则披露，今年1月至5月累计，全国个人所得税收入4810亿元，已经同比增长了0.7%。

(责编：李栋、值班)