普速铁路电子客票今日顺利实施 12小时内发售62万张

人民网北京6月20日电 （记者乔雪峰） 记者从中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）获悉，今日凌晨,随着普速铁路电子客票系统一次性整体切换成功，标志着普速铁路电子客票顺利实施。
国铁集团客运部相关负责人介绍，今日0时至12时，铁路已发售普速铁路电子客票619937张，购买普速铁路电子客票的旅客自助检票进、出站293419人，电子客票各项设备运转正常，旅客体验良好。
该负责人介绍，电子客票2018年11月在海南环岛高铁开始试点，2019年7月扩大至上海至南京、成都至重庆、广州至珠海（湛江西）、昆明至大理至丽江4条高铁城际铁路试点，2019年四季度后在全国高铁和城际线路大面积推进实施，并于2020年4月29日实现了内地高铁和城际铁路电子客票全覆盖。电子客票的推广经历了春运暑运、小长假、黄金周客流高峰等各时期、各线路、各地域、各场景的应用考验，系统运行安全稳定，旅客体验良好，积累了丰富的技术储备和实践经验，为在普速铁路实施奠定了坚实基础。
该负责人介绍，结合高速铁路电子客票实施经验，铁路部门积极进行普速铁路电子客票实施准备工作，开展了方案制定、软件研发、设备调试、网络补强、规章制定、人员培训等一系列的准备工作。经过3个月紧张周密的准备，于6月20日凌晨，普速铁路电子客票系统一次性整体切换成功，覆盖京广、京沪、京九、陇海等普速铁路路网干线和运输繁忙线路，共涉及1300多个车站。此次推广实施后，全国铁路共有2400多个车站实行电子客票，将覆盖95%以上的铁路出行人群。
该负责人表示，普速铁路电子客票实施过程中，欢迎旅客多提建设性意见建议，铁路部门将不断丰富应用场景和服务，改善旅客使用体验，持续提升铁路客运信息化、智能化服务水平。
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