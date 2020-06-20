海关总署：英国禽肉尚未获得我国准入

人民网北京6月20日电 （栗翘楚）近日，英国1家禽肉企业确诊58例新冠肺炎病例引起广泛关注。海关总署确认，英国禽肉尚未获得我国准入，不能向中国出口。

海关总署已要求英国主管部门严格落实联合国粮农组织和世界卫生组织联合发布的《新冠肺炎与食品安全：对负责国家食品安全控制体系主管部门的指南》。英国主管部门确认其在华注册的8家猪肉企业和2家牛肉企业已严格按照《新冠肺炎与食品安全：对食品企业指南》做好安全防护，严防新冠病毒污染输华肉类；如有企业出现新冠疫情，将立即向中方通报。

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