海关总署：英国禽肉尚未获得我国准入

人民网北京6月20日电 （栗翘楚）近日，英国1家禽肉企业确诊58例新冠肺炎病例引起广泛关注。海关总署确认，英国禽肉尚未获得我国准入，不能向中国出口。
海关总署已要求英国主管部门严格落实联合国粮农组织和世界卫生组织联合发布的《新冠肺炎与食品安全：对负责国家食品安全控制体系主管部门的指南》。英国主管部门确认其在华注册的8家猪肉企业和2家牛肉企业已严格按照《新冠肺炎与食品安全：对食品企业指南》做好安全防护，严防新冠病毒污染输华肉类；如有企业出现新冠疫情，将立即向中方通报。
信用贷进入房地产系违规 这样的购房套路请当心 本报记者 赵莹莹 手握300万元现金，就可以买600万元的房子，只需还点儿小利息，“以小博大”成本低且毫无风险——这是中介机构给购房人王伟（化名）描绘的情景。随着北京楼市逐步回温，一些不具备资质的机构近期在市场上四处活动，先打着低息贷款…【详细】
商务部:5月我国实际使用外资同比增7.5% 新华社北京6月18日电（记者 陈炜伟 王雨萧）商务部新闻发言人高峰18日介绍，1至5月，全国实际使用外资3551.8亿元人民币，同比下降3.8%，比一季度降幅收窄7个百分点。5月当月，全国实际使用外资686.3亿元人民币，同比增长7.5…【详细】
警惕"炒货"背后投机陷阱 球鞋、服饰、玩具都成炒作工具 近日，有媒体调查发现，从小圈子蔓延兴起的“炒货”风潮愈演愈烈，球鞋、服饰、玩具等商品都成为疯狂炒作工具，在资本推波助澜下形成完整的利益链条，不少人因盲目跟风而遭遇经济损失。 网民普遍表示，“炒货”本质上是投机者的资本游戏，市场泡…【详细】
交通运输部：因时因势调整北京交通运输防控措施 人民网北京6月19日电 （记者乔雪峰） 6月18日，交通运输部印发《关于进一步强化交通运输疫情防控措施坚决防止疫情反弹的通知》（简称《通知》），要求紧密结合疫情防控新形势，因时因势调整北京交通运输疫情防控措施，加强环京“护城河”地区交通运输…【详细】