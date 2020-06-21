生产忙起来 经济亮起来（新数据 新看点）

亮起来了！星星点点的LED灯悬挂在果树上，犹如满天繁星散落大地。
傍晚，广州市增城区沙头村的火龙果农场化身为浪漫“灯海”。这种仿太阳补光灯，能促进光合作用，缩短结果周期。
“为了克服疫情带来的影响，要加快火龙果的增产和扩销。”农场主张海光给自家基地安装了2200多盏灯，每天开7小时左右，“照灯后亩产增长约50%，结果期提前一个半月，增产又增收！”
“亮”起的不只是一个村庄的火龙果农场。作为经济运行的重要风向标，5月份全国发电量达5932亿千瓦时，同比增长4.3%，增速比上月提高4个百分点；全社会用电量同比增长4.6%，比上月提高3.9个百分点。
“4.3%”究竟意味着什么？
——这意味着经济社会秩序正加快恢复。
在大连吉星电子4万多平方米的工厂里，智能设备马不停蹄地运转，工人们在流水线上熟练作业。经过20多道工序，一片片用于平面显示器、移动通信等领域的线路板完成测试，等待装车发货。
“我们的生产早已步入正轨。前5月工厂用电量同比增长超11%，订单销售额增长约63%。”新基建火起来，让董事长孙士卫干劲更足。近期企业即将实施的5G天线板项目，预计达产后年销售额可超10亿元。
恢复生机的不仅是生产线，还有城市的烟火气：灯火通明的夜市、顾客增多的理发店、营业时间延长的饭馆……国家信息中心通过处理卫星影像得到的夜间灯光指数显示：4月初，中国夜间灯光亮度比2月初提高近200%。
——这意味着新产业新业态正蓬勃成长。
“一个月内数百万学生涌入，后台系统流量一下激增10倍！要尽快将数据库服务器扩容4—8倍。”在线教育需求快速增长，类似的客户电话，阿里云弹性计算架构师赵堃接到不少。
不只是在线教育，5秒卖光600万只小龙虾的直播带货、单日突破2000万场的钉钉在线会议、超过50亿人次浏览的“云旅游”“云展览”……各类在线应用的流量大幅增长，以互联网经济为代表的新动能显现出强劲生命力，平台对大数据和云计算资源需求骤增。“我们的云服务器规模扩容了10倍，这意味着峰值状态下钉钉支持的流量达到常态时的百倍。”钉钉CEO陈航介绍。
高速运转的服务器、昼夜不歇的数据中心，带动用电量高速增长。5月份，信息传输、软件和信息技术服务业生产指数同比增长12.9%。与之相对应的行业用电也保持较快增速，其中互联网数据服务、软件和信息技术服务业用电量增速分别达到52.7%、87.4%。
——这也意味着电力供应保障正默默付出。
2月份，发电量仅为9.21亿千瓦时；到5月份，已超21亿千瓦时。看着节节攀升的发电量曲线，国家能源集团北仑发电公司巡检员乐宏伟打心眼里高兴，“一切都在好起来！”
工作30多年，60多米高的锅炉是老乐每天都打交道的“战场”。上百根管道、上千个阀门，手电光一点点扫过，不放过任何蛛丝马迹。“越是特殊时期，越要保障机组正常运行。”带着手电筒、记录本，老乐继续向下一个巡检点出发。今年春节至6月中旬，北仑发电公司累计24次高质量完成机组启停，发电量超过90亿千瓦时。
近期，用电量保持稳定增长的好消息纷至沓来：在湖北，5月1日，全省电网日用电量4.51亿千瓦时，同比增长0.89%，疫情防控期间首次出现正增长；在广东，5月全社会用电量629.06亿千瓦时，同比增长9.29%，今年内首次实现单月同比正增长，其中，第一、二、三产业用电量同比分别增长16.93%、3.14%、12.16%……
产业韧性凸显、消费加快释放。伴随亮起的灯光、增长的电量，中国经济一定能保持健康发展势头。
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