网联平台网络支付交易16.91万亿元

本报北京6月20日电 （记者葛孟超）记者从网联清算有限公司获悉：6月1日至18日，网联平台处理资金类跨机构网络支付交易261.78亿笔、金额达16.91万亿元，分别同比增长52%和42%。其中，6月1日的单日交易处理规模达15.99亿笔，创历史新高。
网联平台的交易数据显现了经济活动复苏向好态势，也映射出社会消费新趋势和新动能。一是保健、护养等成为偏好迁移的重点方向，同时线上购买这一趋势仍在持续深化。6月1日至18日，医药保健、美妆护肤等消费品类的电商交易量同比增幅分别达到147%、92%，交易金额同比增幅分别达到97%、202%。二是与“居家经济”密切相关的网络直播等新型营销方式得到加速发展。
信用贷进入房地产系违规 这样的购房套路请当心 本报记者 赵莹莹 手握300万元现金，就可以买600万元的房子，只需还点儿小利息，“以小博大”成本低且毫无风险——这是中介机构给购房人王伟（化名）描绘的情景。随着北京楼市逐步回温，一些不具备资质的机构近期在市场上四处活动，先打着低息贷款…【详细】
商务部:5月我国实际使用外资同比增7.5% 新华社北京6月18日电（记者 陈炜伟 王雨萧）商务部新闻发言人高峰18日介绍，1至5月，全国实际使用外资3551.8亿元人民币，同比下降3.8%，比一季度降幅收窄7个百分点。5月当月，全国实际使用外资686.3亿元人民币，同比增长7.5…【详细】
警惕"炒货"背后投机陷阱 球鞋、服饰、玩具都成炒作工具 近日，有媒体调查发现，从小圈子蔓延兴起的“炒货”风潮愈演愈烈，球鞋、服饰、玩具等商品都成为疯狂炒作工具，在资本推波助澜下形成完整的利益链条，不少人因盲目跟风而遭遇经济损失。 网民普遍表示，“炒货”本质上是投机者的资本游戏，市场泡…【详细】
交通运输部：因时因势调整北京交通运输防控措施 人民网北京6月19日电 （记者乔雪峰） 6月18日，交通运输部印发《关于进一步强化交通运输疫情防控措施坚决防止疫情反弹的通知》（简称《通知》），要求紧密结合疫情防控新形势，因时因势调整北京交通运输疫情防控措施，加强环京“护城河”地区交通运输…【详细】