网联平台网络支付交易16.91万亿元

本报北京6月20日电 （记者葛孟超）记者从网联清算有限公司获悉：6月1日至18日，网联平台处理资金类跨机构网络支付交易261.78亿笔、金额达16.91万亿元，分别同比增长52%和42%。其中，6月1日的单日交易处理规模达15.99亿笔，创历史新高。

网联平台的交易数据显现了经济活动复苏向好态势，也映射出社会消费新趋势和新动能。一是保健、护养等成为偏好迁移的重点方向，同时线上购买这一趋势仍在持续深化。6月1日至18日，医药保健、美妆护肤等消费品类的电商交易量同比增幅分别达到147%、92%，交易金额同比增幅分别达到97%、202%。二是与“居家经济”密切相关的网络直播等新型营销方式得到加速发展。

《 人民日报 》（ 2020年06月21日 01 版）

(责编：岳弘彬)