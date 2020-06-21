直播带货问题不少 将迎标准规范

新华社北京6月20日电（记者关桂峰）直播带货近期十分火爆。北京市消费者协会委托北京阳光消费大数据研究院开展直播带货消费调查发现，部分平台直播带货存在虚假宣传、信息公示不全以及售后没有保障等损害消费者权益的问题。
该调查选取10个直播平台作为调查对象，调查人员以消费者身份在每个直播平台各进行3次模拟购物体验，共完成30个直播带货体验调查样本。在30个直播带货体验样本中，有9个样本涉嫌存在证照信息公示问题。例如，有的店铺没有公示商家资质信息；有3个样本涉嫌存在虚假宣传问题，通过宣传产品功效或使用极限用词诱导消费者购买商品，如“3天可以减1-5斤”等；有1个样本执行“7天无理由退货”不到位。调查还发现，在一些直播带货过程中，平台和商家页面没有任何有关商品的文字或图片信息，只有带货主播的口头介绍；个别商家要求消费者先交定金，并提示“我已同意定金不退等预售协议”，否则无法提交订单。
调查结果还显示，受访消费者通过直播带货购买较多的商品分别是服饰、化妆品和食品。
此外，记者从中国商业联合会了解到，中国商业联合会正在制定《视频直播购物运营和服务基本规范》和《网络购物诚信服务体系评价指南》等两项标准，预计7月发布。这意味着今后直播带货将有规可循。
中国商业联合会媒体购物专业委员会副秘书长孙之升说，直播带货和电视购物一样，存在邀约销售行为，但当前缺乏对网络主播、平台、生产厂家等相关参与者的管理标准。正在制定的相关标准将更加明晰平台和主播的责任，进一步规范直播带货这一特殊流通领域的市场秩序，维护消费者权益，重塑行业生态。
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