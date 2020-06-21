机构报告：中国机遇带动外资在华并购热情

新华社纽约6月19日电（记者 刘亚南）美国荣鼎咨询集团日前发布报告说，只要中国继续在全球经济增长中占据可观份额，外国投资者对中国资产的并购将保持强劲势头。

报告说，过去18个月，外资在华的并购热潮是此前10年未有过的，其中大部分并购交易由美国和欧洲企业推动，在中国放松外资持股限制的机遇下，它们看好潜力巨大的中国消费市场。

报告显示，外资在华并购于2018年年中出现上升势头。2019年全年，外资在华并购金额达350亿美元，为近10年高点。今年前5个月，外资在华并购金额达90亿美元，10年来首次超过同期中国企业海外并购金额。

报告认为，外资在华并购热情高涨主要有三个原因：一是看好中国旺盛的消费需求，二是中国在政策上欢迎外资，三是日益成熟的中国企业对外资吸引力增强。

荣鼎咨询集团全球贸易和投资研究总监韩其洛和集团创始合伙人兼中国、印度和亚洲研究总监荣大聂在报告中说：“如果中国依然是全球需求增长的一个重要来源，欧美企业将努力投资于这一机遇。”

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