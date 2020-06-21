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3D购物、直播带货、国货崛起……透视新一轮电商促销节新趋势

许舜达 张璇

2020年06月21日08:52  来源：新华网
 

　　新华社杭州6月20日电（记者许舜达 张璇）“生意回来了，信心也回来了！”作为新冠肺炎疫情防控常态化期间的网络购物节，今年“618”势头不减，反映出消费市场释放的巨大能量。3D购物、全业态直播带货、国货崛起……电商促销节展现出新趋势和新变化。业界认为，“买买买”的背后，透过商家的生计、品牌的成长、工厂的复苏和农户的增收，让人们有理由期待经济在下半年加速复苏。

　　3D购物首次大规模应用

　　通过3D购物技术，消费者可以“站在”任意货架前，360度查看商品款式、价格，看中的商品还可一键加入购物车。同时，消费者可以对沙发、茶几、地毯等家居商品自由搭配，提前预览放在自家中的真实效果，手机上逛商场正在成为现实。

　　据了解，这是天猫首次大规模上线3D购物，将线下门店搬到手机上，以3D立体化场景呈现。上线以来，已经有500万人次体验了天猫3D购“云逛街”。数据显示，通过3D购物，消费者人均加入购物车的商品数为15件，比之前提升5倍。

　　新技术不断拓展商业边界，同时让消费场景不断拓宽。业内人士表示，随着5G时代的开启，3D应用将迎来爆发。首批采用该技术的有宜家、顾家等100家品牌。全球知名家居零售商宜家将3000平方米的上海宝山店，按1:1比例复刻至天猫，并在618购物节首日，仅用1小时20分，就创下开店以来单日成交最高纪录。

　　“消费者不能去店里，那我们就想办法把店送到消费者手机上。”天猫iHome项目成员姚承德表示，疫情暴发之后加速了该技术的研发工作，赶在6月之前完成了新技术的应用。他透露，新技术在试用阶段就得到了线下商超的关注，上述品牌几乎是第一时间接入。

　　受疫情影响，不少线下商业体的客流尚未恢复正常。不少家装从业者表示：“过去家装电商做不了场景化展示，消费者仅仅看商品照片，很难下决心购买。现在3D购物解决了该难题。”“这可能是疫情以来对我们最有用的新技术。建立3D线上展厅，相当于把一个门店覆盖至全国，让逛的人更多。”顾家家居相关负责人表示。

　　直播带货成为各行各业“标配”

　　直播是今年“618”的风口，无论是品牌、小店，还是线下商圈，直播正在成为各行各业数字化升级的标配。在各地不少农村，可以看到这样的新景象：农民在菜园、果园、蔬菜大棚等各种农事场所架起一部手机，对着屏幕做起了电商直播，推销农产品、土特产。如今，手机成了新农具，直播成了新农活，让消费者看见五湖四海的地道好货。

　　拼多多数据显示，“618”期间果蔬热销榜单中，南瓜、西红柿、黄瓜是蔬菜热销前三品类，而苹果、桃、甜瓜为水果热销品类前三。自“618”启动以来，拼多多累计售出农（副）产品3.8亿单，较去年同期增长136%。其中，一二线城市用户是农产品消费的绝对主力军，订单量占比超过72%。

　　疫情之下，电商直播缓解了农产品滞销难题，农产品供给和消费均加速向线上转移。在直播带动下，全国各产区的优质农产品得以打破地理销售半径的制约，在“云端”实现覆盖全国市场的大规模精准匹配。

　　直播带来的商业转化效果明显。淘宝直播负责人俞峰透露，直播引导的进店率和商品打开率高达60%，创造了独一无二的新商业价值。

　　此外，除了一些单价较低的日常消费品，汽车等单价相对较高的产品也逐渐进入了直播间。大搜车创始人兼CEO姚军红认为，直播给汽车行业带来了更好的机会。现在，大搜车签下了超过2000个懂车的专业网红，计划让他们在线上直播，把汽车这种特殊的产品讲好，解决线下买车比价、比车成本过高的消费痛点。姚军红说：“我们大胆预测，未来一个线上店铺会超过一个4S集团的销售量。”

　　“新国货”受消费者热捧

　　今年“618”中“新国货”的表现尤为抢眼。天猫数据显示，开卖第一天，超过37000个中国品牌成交额同比去年至少增长100%。其中，剑南春、泸州老窖、稻香村、敦煌、梅林等“中华老字号”成交额同比去年均增长了1倍以上，2018年成立的美妆新品牌COLORKEY、先锋时装发布平台LABELHOOD蕾虎、网红品牌“李子柒”等新锐品牌，开卖仅一两分钟就超过去年全天。

　　不少国货品牌商家通过电商促销节，弥补了一季度的损失。潮流服饰品牌714street在2019年刚开了天猫店，没想到遇到疫情。714street天猫旗舰店负责人孔伟南回忆，2月初，全部服装加工厂、面料商都停工，大量订单无法发货，公司面临重重困难。

　　为了备战电商促销节，714street大量补货、准备新品，同时也做了小视频拍摄、直播等培训。最终，今年“618”，714street的销售额超过了2019年6月至8月的总和。

　　坚持了两届国货直播节的网络红人张沫凡告诉记者，国货中一直蕴藏着国人的情怀，而随着国货不断创新发展，她很看好国货未来的发展空间。“不少国货本身已经有很强的竞争力了，进入直播间的粉丝与主播有大量的交互机会，将有助于消费者对国货品牌产生系统认知与偏好。”张沫凡说。

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(责编：李栋、值班)
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