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国家发改委推动设立外地进京蔬菜水果运输中转调运站

2020年06月21日16:52  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京6月21日电（许维娜）据国家发展改革委官方微信公众号21日消息，为保障当前疫情防控形势下供应北京市场蔬菜水果进京运输顺畅，国家发展改革委会同北京市、河北省指导在高碑店新发地农副产品物流园、北京市平谷区马坊物流基地、廊坊市万庄服务区建立外地进京蔬果类生活物资运输中转调运站，全天候24小时为河北、河南、山东、山西、辽宁、内蒙古、天津等地进京的蔬菜水果提供中转调运服务。相关周边省份蔬菜水果生产流通企业可充分利用中转调运站，实现对北京市场的运输和供应。

国家发展改革委表示，已协调京东物流于6月20日入驻高碑店新发地农副产品物流园，联合物流园主办方推出高碑店至北京京东物流保供服务项目，先期调配100辆厢式货车组建专门车队投入承运，着力打通进京蔬果物流运输瓶颈，以疫情前运价标准收费，降低进京蔬果运输成本，全力以赴保障北京市场蔬菜水果充足供应和价格基本稳定。

(责编：许维娜、夏晓伦)
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