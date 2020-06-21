国家发改委推动设立外地进京蔬菜水果运输中转调运站

人民网北京6月21日电（许维娜）据国家发展改革委官方微信公众号21日消息，为保障当前疫情防控形势下供应北京市场蔬菜水果进京运输顺畅，国家发展改革委会同北京市、河北省指导在高碑店新发地农副产品物流园、北京市平谷区马坊物流基地、廊坊市万庄服务区建立外地进京蔬果类生活物资运输中转调运站，全天候24小时为河北、河南、山东、山西、辽宁、内蒙古、天津等地进京的蔬菜水果提供中转调运服务。相关周边省份蔬菜水果生产流通企业可充分利用中转调运站，实现对北京市场的运输和供应。
国家发展改革委表示，已协调京东物流于6月20日入驻高碑店新发地农副产品物流园，联合物流园主办方推出高碑店至北京京东物流保供服务项目，先期调配100辆厢式货车组建专门车队投入承运，着力打通进京蔬果物流运输瓶颈，以疫情前运价标准收费，降低进京蔬果运输成本，全力以赴保障北京市场蔬菜水果充足供应和价格基本稳定。
信用贷进入房地产系违规 这样的购房套路请当心 本报记者 赵莹莹 手握300万元现金，就可以买600万元的房子，只需还点儿小利息，“以小博大”成本低且毫无风险——这是中介机构给购房人王伟（化名）描绘的情景。随着北京楼市逐步回温，一些不具备资质的机构近期在市场上四处活动，先打着低息贷款…【详细】
商务部:5月我国实际使用外资同比增7.5% 新华社北京6月18日电（记者 陈炜伟 王雨萧）商务部新闻发言人高峰18日介绍，1至5月，全国实际使用外资3551.8亿元人民币，同比下降3.8%，比一季度降幅收窄7个百分点。5月当月，全国实际使用外资686.3亿元人民币，同比增长7.5…【详细】
警惕"炒货"背后投机陷阱 球鞋、服饰、玩具都成炒作工具 近日，有媒体调查发现，从小圈子蔓延兴起的“炒货”风潮愈演愈烈，球鞋、服饰、玩具等商品都成为疯狂炒作工具，在资本推波助澜下形成完整的利益链条，不少人因盲目跟风而遭遇经济损失。 网民普遍表示，“炒货”本质上是投机者的资本游戏，市场泡…【详细】
交通运输部：因时因势调整北京交通运输防控措施 人民网北京6月19日电 （记者乔雪峰） 6月18日，交通运输部印发《关于进一步强化交通运输疫情防控措施坚决防止疫情反弹的通知》（简称《通知》），要求紧密结合疫情防控新形势，因时因势调整北京交通运输疫情防控措施，加强环京“护城河”地区交通运输…【详细】