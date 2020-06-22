人民网>>财经

去年国内游人次超60亿

2020年06月22日04:52  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　据新华社北京6月20日电　（记者余俊杰、周玮）记者20日从文化和旅游部获悉，2019年我国国内旅游人数达60.06亿人次，同比增长8.4%；入境旅游人数14531万人次，增长2.9%；出境旅游人数15463万人次，增长3.3%。全年旅游总收入6.63万亿元，同比增长11.1%。

　　文化和旅游部近日公布2019年文化和旅游发展统计公报，显示截至2019年末，全国共有A级旅游景区12402个，接待总人数64.75亿人次，比上年增长7.5%；实现旅游收入5065.72亿元，增长7.6%。

　　公报指出，截至去年底，我国共有公共图书馆3196个，图书总藏量11.18亿册，增长7.3%；全年各地公共图书馆总流通人次9.01亿，共为读者举办各种活动19.57万次。

　　公报显示，2019年末全国共有艺术表演团体17795个，比上年末增加672个，从业人员41.23万人。全年艺术表演团体共演出296.8万场，国内观众12.3亿人次，演出收入127.77亿元。

　　2019年全国文化和旅游事业费达1065.02亿元，比上年增加136.7亿元，增长14.7%；全国人均文化和旅游事业费76.07元，比上年增加9.54元，增长14.3%。

(责编：杨光宇、曹昆)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

信用贷进入房地产系违规 这样的购房套路请当心　　本报记者 赵莹莹 手握300万元现金，就可以买600万元的房子，只需还点儿小利息，“以小博大”成本低且毫无风险——这是中介机构给购房人王伟（化名）描绘的情景。随着北京楼市逐步回温，一些不具备资质的机构近期在市场上四处活动，先打着低息贷款…【详细】

财经

商务部:5月我国实际使用外资同比增7.5%　　新华社北京6月18日电（记者 陈炜伟 王雨萧）商务部新闻发言人高峰18日介绍，1至5月，全国实际使用外资3551.8亿元人民币，同比下降3.8%，比一季度降幅收窄7个百分点。5月当月，全国实际使用外资686.3亿元人民币，同比增长7.5…【详细】

财经

警惕"炒货"背后投机陷阱 球鞋、服饰、玩具都成炒作工具　　近日，有媒体调查发现，从小圈子蔓延兴起的“炒货”风潮愈演愈烈，球鞋、服饰、玩具等商品都成为疯狂炒作工具，在资本推波助澜下形成完整的利益链条，不少人因盲目跟风而遭遇经济损失。 网民普遍表示，“炒货”本质上是投机者的资本游戏，市场泡…【详细】

财经

交通运输部：因时因势调整北京交通运输防控措施　　人民网北京6月19日电 （记者乔雪峰） 6月18日，交通运输部印发《关于进一步强化交通运输疫情防控措施坚决防止疫情反弹的通知》（简称《通知》），要求紧密结合疫情防控新形势，因时因势调整北京交通运输疫情防控措施，加强环京“护城河”地区交通运输…【详细】

财经

万亿特别国债来了！一图看懂2020年抗疫特别国债　　【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved