去年国内游人次超60亿

据新华社北京6月20日电 （记者余俊杰、周玮）记者20日从文化和旅游部获悉，2019年我国国内旅游人数达60.06亿人次，同比增长8.4%；入境旅游人数14531万人次，增长2.9%；出境旅游人数15463万人次，增长3.3%。全年旅游总收入6.63万亿元，同比增长11.1%。

文化和旅游部近日公布2019年文化和旅游发展统计公报，显示截至2019年末，全国共有A级旅游景区12402个，接待总人数64.75亿人次，比上年增长7.5%；实现旅游收入5065.72亿元，增长7.6%。

公报指出，截至去年底，我国共有公共图书馆3196个，图书总藏量11.18亿册，增长7.3%；全年各地公共图书馆总流通人次9.01亿，共为读者举办各种活动19.57万次。

公报显示，2019年末全国共有艺术表演团体17795个，比上年末增加672个，从业人员41.23万人。全年艺术表演团体共演出296.8万场，国内观众12.3亿人次，演出收入127.77亿元。

2019年全国文化和旅游事业费达1065.02亿元，比上年增加136.7亿元，增长14.7%；全国人均文化和旅游事业费76.07元，比上年增加9.54元，增长14.3%。

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