国开债发行累计突破20万亿元

本报北京6月21日电 （记者王俊岭）记者日前从国家开发银行了解到，随着240亿元国开债招标全额募满，国开债市场化发行已累计突破20万亿元大关。
据介绍，作为中国最大的债券银行，国家开发银行于1998年9月采取公开招标方式首次市场化发行50亿元金融债券，开创政策性银行市场化发债先河。经过22年的发展，该行已发展成为我国第二大债券发行主体，开创了中国债券市场多个“第一”，成为境内债市最活跃的发行体之一。在中央结算公司等托管机构的配合下，国家开发银行累计发行金融债券200044亿元，存量98009亿元，占中国债券市场存量的9.2%。通过将境内外小额、零散、短期资金高效转化为大额、中长期资金，国开债发挥了引导社会力量共同支持我国经济社会发展重点领域和薄弱环节的积极作用。
国家开发银行资金局有关负责人表示，下一步，国开行将继续发挥开发性金融创新引领作用，助力债市改革开放，以一流的资金业务高效服务实体经济发展，为助力决战决胜脱贫攻坚、全面建成小康社会作出新的贡献。
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