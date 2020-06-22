普惠型小微企业贷款平均利率下降

本报北京6月21日电 （记者欧阳洁、屈信明）银保监会最新统计数据显示：前5月，制造业新增贷款1.4万亿元，同比增10.1%，为2014年以来最快增速。制造业新增贷款占境内新增贷款的11.3%，比年初提高6.7个百分点。制造业中长期贷款和信用贷款增长明显加快。以数字化、智能化、网络化为代表的新基建和先进制造业领域信贷快速增长。一季度末，高技术制造业贷款余额2.97万亿元，较年初增2753亿元，占新增制造业贷款的25%，电子信息板块贷款余额较年初增1792亿元，同比增25.3%。
截至5月31日，银行机构已对79.9万户的1.44万亿元到期贷款本金实行延期；对59.7万户的653.7亿元到期贷款利息实行延期。除此之外，银行机构还通过还贷后再给予融资支持等多种方式给予企业持续金融支持2.4万亿元，加上对中小微企业贷款实施的临时性延期还本安排，银行机构为超过四成的中小微企业到期贷款提供了再融资支持，缓解了受困企业的财务支出和流动性压力，支持企业有序复工复产。
今年以来，银保监会鼓励银行增加小微企业信用贷、首贷，做好续贷，持续加大对个体工商户的信贷投放力度。截至5月31日，全国普惠型小微企业贷款余额13.08万亿元，同比增加2.83万亿元，同比增27.56%，远高于各项贷款同比增速。
据介绍，银保监会督促银行机构进一步加强负债端成本管理，降低负债端成本，通过线上服务降低管理成本，同时运用金融科技精准识别风险，精准提供服务，规范服务收费行为，合理确定资产端利率。今年以来，企业融资成本明显下降。前5月，普惠型小微企业贷款平均利率6.03％，较2019年全年平均利率降0.67个百分点。一季度，制造业贷款平均利率4.32%，较年初降0.46个百分点。
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