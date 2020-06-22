就业优先，如何全面强化（财经眼）

数据来源：《政府工作报告》

制图：汪哲平

就业是民生之本。日前，习近平总书记在宁夏考察时强调“优先稳就业保民生”，要求“扎实做好下岗失业人员、高校毕业生、农民工、退役军人等重点群体就业工作”。

要实现今年《政府工作报告》提出的城镇新增就业900万人以上，城镇调查失业率6%左右，城镇登记失业率5.5%左右的全年预期目标，就业优先政策应如何全面强化？记者采访了有关部门、企业和专家。

政策加码，稳岗位有保障

“妈，别担心，我到新厂上班啦！”在宁波市镇海区一家纺机制造企业报到后，贵州黔西南州贫困户罗坤第一时间给家里报喜。

罗坤今年的务工之旅可谓一波三折。3月初，好不容易通过劳务协作到宁波一家外贸企业做装配工，随着疫情在全球持续蔓延，企业订单减少、产能下降，罗坤的活儿少了，收入也跟着下降。

作为家里的顶梁柱，收入不及预期，罗坤犯了愁，只好向宁波市人社局的就业服务专员求助。没想到不到一周，服务专员就向罗坤介绍了纺机制造企业线切割操作工的工作。这不，罗坤已经顺利到新厂上班，月收入5000多元。

罗坤是我国千千万万返岗员工中的一位。当前，为更好地帮助劳动者稳定就业，就业优先政策正持续加码。

——聚焦农民工，就业服务实现全覆盖。

数据显示，2019年我国农民工总量达2.9亿人，其中1.7亿人外出打工。因此，农民工就业与高校毕业生就业被比作就业的经线和纬线，只要织牢经纬线，我国就业形势就能保持基本稳定。

“以往，就业服务往往针对户籍人员，这导致一些农民工在就业地面临困难时，常常难以享受就业帮扶。”国家行政学院教授赖德胜说，为了更好地帮助农民工在就业地就业，《政府工作报告》提出，实行农民工在就业地平等享受就业服务政策。

罗坤正是这一政策的受益者。“我们对全市近7000家规模以上企业进行了返岗日监测，尤其是监测贫困劳动力等重点群体的就业情况，一旦发现问题，就及时跟进开展稳岗工作。”宁波市就业管理中心副主任孙奇峰说。

——延长社保降费期限，助力企业纾困稳岗。

“好消息！免征中小微企业养老、失业和工伤保险单位缴费比例执行期限延长到今年年底。”收到人社局发来的短信，深圳越疆科技有限公司CEO刘培超的心情很激动。

刘培超的公司致力于研发消费级桌面智能机械臂，其研发的“嘟宝特”机器人能写毛笔字，泼墨挥毫，字迹娟秀。刘培超说，社保减免延长到年底，公司能省下近40万元，下半年的工资发放有保障了。

在深圳，像越疆科技这样的参保中小微企业约78.4万家。据深圳市人社局统计，此次免征政策延长后，深圳市中小微企业全年社保减负额度将从212亿元增加到439.6亿元，增幅达107.36%。

——发放以工代训补贴，企业稳岗有支撑。

5月20日，人社部印发通知，要求大力发展以工代训。通过支持受疫情影响出现生产经营暂时困难导致停工停业的中小微企业组织职工开展以工代训，支持外贸、住宿餐饮、文化旅游、交通运输、批发零售等行业的各类企业开展以工代训，帮助企业稳定岗位。

以工代训补贴申领系统正式上线，补贴受理、审核发放可全程网上办！6月9日以来，山东省各级人社部门负责职业技能培训工作的人员，忙着通过电话、短信、微信等各种渠道，使足劲儿向企业宣传新政策。

“我们第一时间就申报了，既能保住老员工的饭碗，还能减少公司用人成本，太给力了！”泰安蓝海御华大饭店人力资源部负责人陈朝对新政策赞不绝口。

泰安蓝海御华大饭店是山东泰安市的一家餐饮住宿企业，受疫情影响，5月1日前几乎没开张。“为了留住老员工，公司在停业期间一直没有停发工资，实行轮流上班，可公司资金流实在紧张，压力很大。”陈朝说，有了新政策，最多可领50万元补贴，既能稳队伍，还能强技能、练内功。

补齐短板，促就业有空间

“促就业举措要应出尽出，拓岗位办法要能用尽用。”《政府工作报告》要求，就业优先政策要全面强化。为此，不仅要努力稳定现有就业，还要积极增加新的就业。

“今年我国高校毕业生达874万人，再加上退役军人、新进城农民工等群体，需要在城镇实现就业的新增就业人口达1000多万人。”赖德胜说，提出城镇新增就业900万人以上的全年预期目标有其客观必要性。

受访专家表示，在我国，新增就业来自四个方面，即各类企业和实体扩展的就业，创业者自谋职业和自主创业带动的就业，机关事业单位和公益性岗位安排的人员就业，以及劳动者灵活就业和新就业形态创造的就业。

“其中，新就业形态快速成长，活力蓬勃，是我国新增就业的重要组成部分。” 首都经贸大学劳动经济学院副教授张成刚说。

“1、2、3，蹦。”北京朝阳区星河湾小区，徐琳琳正带着4个小朋友上户外体能课。“每周上5天课，每天6小时，每小时150—200元，月收入近2万元。”

原来，受疫情影响，不少幼儿园停止了招聘工作，苦于没有岗位的徐琳琳通过摩尔妈妈平台匹配，当起了到家老师。

除了到家老师，疫情防控期间，核酸检测员、在线学习服务师、信息安全测试员、互联网营销师、老年健康评估师……一批新就业形态脱颖而出，吸引了大量就业。

张成刚介绍，新就业形态指的是新一轮工业革命带动的智能化、数字化、信息化的工作模式。当前，新就业形态以平台组织为特征，主要集中在“互联网+服务业”。“我们应该顺应信息技术革命和数字经济的发展趋势，顺应劳动力市场变化和劳动者就业偏好变化的趋势，让新就业形态茁壮成长。”

不过，要让新就业形态成为城镇新增就业的重要力量，相关政策、制度安排还得尽快补齐短板。

“我们建议，失业保险和工伤保险应尽快把新就业形态从业人员纳入保障范围，积极探索建立适应非标准就业人员特点的制度安排。”赖德胜说，现行劳动关系制度体系不适应新就业形态的发展，新型劳动关系如何界定，也亟须有关部门加紧出台相关规定。

张成刚建议，有关公共就业服务应将新就业形态纳入服务范围，进一步清理取消限制灵活就业的不合理规定，取消新产业、新业态、新模式在市场准入、资格认定等方面存在的过严标准、过高门槛。

强化技能，稳就业有信心

“我当过瓦工，下过煤矿，可年纪大了，还是有门手艺靠谱。” 6月11日，山西吕梁离石区贝亲职业技能学校内，来自坪头乡的薛军平正在参加一场有关养老病患护理的培训。“真想不到四十几岁了还能再上一次学，当一回学生。”

要保障就业和民生，促进失业人员再就业也是重要一环。这其中，技能培训至关重要。

想转岗？线下培训领进门。

“这是变速箱，汽车的三大件之一，你看，里面的凸轮轴已经过度磨损了，你来换，我手把手教你。”6月4日，在青海西宁市公交集团修理车间里，维修师傅常林正在指导学徒安晓瑞进行维修。

年初所在公司裁员，安晓瑞一下成了失业人员。“工作不好找，一听说西宁公交集团提供技能培训，考核通过后就能正式入职，我立马报了培训班。” 安晓瑞说。

在常师傅一对一的指导下，安晓瑞已经逐渐熟悉了机械原理，这是他第三次实操训练。很快，散落一地的零件就被他完整组装在一起。

想创业？云端学习练本领。

“足不出户就能学习很多知识，而且正是农忙季节，干活学习两不误。”四川眉山市仁寿县的周丽英前一阵在家培训，收获不少。周丽英之前在重庆一家汽车企业打工，受疫情影响，返岗时间比往年延后，便萌生了开个小餐馆的想法。正好，赶上县里推广在线培训，周丽英好好地练了一把自己的厨艺。

3月下旬以来，人社部“百日免费线上技能培训行动”进展迅速。截至5月31日，全国线上技能培训实名注册总人次数已达1196万。其中，排名前三位的省份是：广东174万人次，江苏128万人次，河南116万人次。

想干新职业？企业“大学”来科普。

密室设计师是干什么的？密室演员有啥要求？网店设计师又该怎么干？

随着经济转型升级的推进，灵活多元的新业态带动了新职业，吸引许多年轻人加入其中。美团点评发布的《2019年生活服务业新职业人群报告》显示，80后和90后成为新职业从业者的主力军，占比超过90%。其中，有近五成新职业从业者希望增加职业培训。

在此背景下，不少知名互联网企业开办的“大学”应运而生。中国就业培训技术指导中心就携手阿里巴巴，推出新职业在线学习平台，提供供应链管理师、网约配送员、人工智能训练师、全媒体运营师、健康照护师等16个新职业培训。

“下一步，我们将紧盯形势变化，注重精准施策，千方百计稳定现有就业，积极增加新的就业，促进失业人员再就业，为夺取疫情防控和经济社会发展双胜利筑牢基础、贡献力量。”人社部副部长李忠说。

《 人民日报 》（ 2020年06月22日 18 版）

(责编：曹昆)