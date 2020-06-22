银行理财，别让人看不懂（财经观）

银行不能把理财产品销售业绩作为唯一目标，而是要帮助投资者充分认识各类理财产品的风险等级、投资方向、损失范围，帮助不同投资者找到真正适合自己的理财产品，明明白白去投资

“3天跌1.36%”“一觉醒来少了1万5”，最近，某银行发行的理财产品在临近开放日突然出现净值大跌，让一些投资者直呼看不懂，不仅如此，更有银行理财产品一个月内年化亏损4.42%。

近年来，曾经被认为收益率相对较高且稳定的银行理财备受青睐，为稳健型投资者提供了一条较为省心的投资渠道。许多投资者选择到银行购买理财产品，一方面看中了银行作为专业金融机构的理财水平和信用；另一方面，也是银行理财过去稳健的表现，给不少人留下了稳赚不赔的深刻印象。

然而，出乎不少投资者意料的是，今年以来，一些银行理财产品表现不佳，让一些投资者遭受损失。有统计显示，截至6月10日，有20多只银行理财产品的净值都低于1，即出现账面亏损。这背后，固然有国际原油、黄金、外汇等市场大幅波动的原因，但不容否认的一点是，随着银行理财产品设计越来越复杂，如今的一些理财产品已超出了部分投资者认知能力和风险承受能力，如果不向他们充分揭示其中的风险，就可能会让投资者遭遇“不白之亏”。

银行理财不是不可以亏损，打破刚性兑付也一直是我国理财市场的改革方向，但问题的关键是要让投资者心里有数，在掏钱时就对自己的可能损失有充分认知，不能总是等风险发生后，再忙着向投资者解释复杂的金融专业知识。把合适的产品卖给合适的投资者，是投资者保护的重要机制，如今，股市尚且要区分主板、创业板、科创板等不同投资者适当性要求，银行理财更应该让不同类型、层次、需求的投资者看得明白、买得省心，这既有利于理财市场长远发展，也有利于更好保护投资者权益。作为具备专业技能的金融机构，银行不能把理财产品销售业绩作为唯一目标，而是要帮助投资者充分认识各类理财产品的风险等级、投资方向、损失范围，帮助不同投资者找到真正适合自己的理财产品，“明明白白”去投资。

事实上，银行理财一旦发生亏损，投资者固然要承受经济损失，但银行本身也会受到业务影响、信用损失。“原油宝”事件发生后，不少投资者对这家银行发售的理财产品和基金有了担忧，导致该银行随即遭遇了多款理财产品因为购买不足而募集失败的罕见现象。从这个意义上说，银行帮助消费者更好认清理财产品的特点与风险，也是在帮助自己防范可能的信誉损失，这对于商业银行的稳健运营、长期发展意义重大。银行在设计、销售、管理理财产品时，应该提供让投资者看得明白的理财产品，让产品结构更简单、风险防范更到位、投资者教育更全面，这样才能真正满足投资者的理财需求，更好赢得市场、赢得未来。

对普通投资者来说，在当前市场上各类理财产品“乱花渐欲迷人眼”之时，更需要擦亮眼睛，降低刚性兑付预期，根据自己的风险偏好作出合适的投资选择，不能只盯着收益率这个指标，而应深入了解银行理财的投资标的、申赎规则、风险等级等关键因素，并在充分认识自身风险承受能力基础上，选择适合自己的银行理财产品，做真正看得懂的投资，这样才能在财富保值增值的路上行稳致远。

《 人民日报 》（ 2020年06月22日 18 版）

(责编：曹昆)