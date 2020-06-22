个人信用报告，到底有啥用（理财参谋）

●如果信用记录良好，能够快速获得贷款、信用卡，享受低利率；如果信用记录不好，将会直接对购房、购车、申领信用卡等信贷行为产生影响，不利于获得贷款、信用卡，利率可能较高
●个人信息主体有权每年两次免费获取本人的信用报告，公众可定期查询自己的信用报告
今年6月14日是我国第十三个信用记录关爱日。作为个人的“经济身份证”，信用报告记录了个人借债还钱、合同履行、遵纪守法等信息，是个人信用历史的客观记录。
这张“经济身份证”不仅内涵丰富，用处更是不胜枚举，对于个人来说，信用报告主要用于银行贷款和信用卡审批。而对于整个社会来说，信用报告对于防范化解金融风险、维护金融稳定，提升审贷质量和效率、促进信贷市场发展，助力小微企业融资、优化营商环境等都具有重要意义。
别小看这张“经济身份证”，如果信用记录良好，就能够快速获得贷款、信用卡，享受低利率；如果信用记录不好，将会直接对购房、购车、申领信用卡等信贷行为产生影响，不利于获得贷款、信用卡，利率可能较高。那么，哪些行为可能会造成不良信用记录呢？
根据中国人民银行征信中心发布的相关提示，信用报告中的信息主要来自于放贷机构、公用事业单位、法院和政府部门等，不良信息主要指违约信息、欠税信息、法院和行政处罚信息，而居民个人拥有贷款或信用卡且正常还款的信息则属于信用报告中的正面信息。因此，一般来说，下列六类行为会造成不良信用记录：一是贷款没有按期还款；二是信用卡逾期还款；三是为第三方提供担保时，第三方没有按时偿还贷款；四是水、电、燃气、通信费不按时交款或停用相关服务没有办理手续，导致欠费而形成逾期；五是法院部分经济类判决、欠账等经济纠纷；六是被他人冒用居民身份证。
随着经济社会发展，征信信息重要性日益凸显，应用领域不断拓展。对于这张“经济身份证”，有关部门也在不断加强保护措施。近年来，中国人民银行征信中心采取多种措施，切实维护信息主体的知情权，央行征信系统对信用报告每一次被查询情况都进行详细记录，个人可在“查询记录”中了解到“过去2年内何人何时出于何种原因”查询了信用报告，及时了解是否存在违规查询行为或信息泄露风险。
那么，作为“经济身份证”的主人，普通居民又该从哪些方面维护好个人信用记录呢？一方面，要保持良好的信用行为，在申请信贷业务时，综合考虑自身收入和负债情况，量力而行，切勿过度负债，当获得贷款或使用信用卡后，一定要按时足额还款；另一方面，由于个人征信信息里包含大量敏感信息，要防止个人信息被非法获取，特别是要保管好个人身份证件，对身份证复印件应注明用途，保管好个人信用报告，不随意丢弃，不轻易向商业机构提供个人信用报告。
此外，还要关心自己的信用记录，定期查询，防止发生未经授权的查询，防范个人信息泄露。根据人民银行征信中心的规定，个人信息主体有权每年两次免费获取本人的信用报告，公众可充分利用这两次免费机会，定期查询自己的信用报告，及时发现问题并向记载这笔业务的发生机构提出异议。
目前，个人信用报告查询途径有三种：一是现场查询，全国各类查询点向公众提供柜台、自助终端查询服务，现场查询地址可登录中国人民银行征信中心网站查看；二是互联网查询，登录互联网个人信用信息服务平台（https：//ipcrs.pbccrc.org.cn），注册用户成功后，提交查询申请次日可得查询结果；三是通过获得授权的全国性商业银行手机银行查询。
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