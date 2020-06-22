上海促进中小企业发展

本报上海6月21日电 （记者巨云鹏）日前召开的上海市十五届人大常委会第二十二次会议修订通过《上海市促进中小企业发展条例》，明确要依托“一网通办”打造上海市企业服务云平台，为中小企业提供管理咨询、市场拓展、科技创新、投资融资等专业服务；建立首接负责制，受理中小企业各类诉求，健全诉求分派、督办、反馈的闭环机制。

条例中有不少缓解中小企业融资难、融资贵的举措。如规定上海市、区人民政府应当建立中小企业政府性融资担保体系，为中小企业融资提供增信服务。政府性融资担保机构担保放大倍数原则上不低于5倍，担保代偿率可以达到5%。

《条例》明确，政府性融资担保机构发生的代偿损失，上海市、区财政部门应当及时核销，并按照规定补充资本金。有关单位和个人已经履行相关勤勉尽责、合规审查义务的，可以不追究单位和个人责任。

《 人民日报 》（ 2020年06月22日 10 版）

(责编：杨光宇、曹昆)